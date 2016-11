Glashütte auf der Siegertreppe Zwei Uhren aus dem Osterzgebirge wurden auf einer Uhrenmesse in München ausgezeichnet.

Lange und Nomos holten sich die Ehrungen auf der Munichtime. © Archiv: Kamprath

Glashütte/München. Zwei Glashütter Zeitmesser gewannen bei der Uhrenwahl der Münchner Uhrenmesse Munichtime. Wie der Onlinedienst watchtime.de informiert, holte sich die Firma Nomos den ersten Platz in der Kategorie bis 4000 Euro mit den Modell Nomos Tera Neomatik. Die Uhr, die für 2900 Euro verkauft wird, erhielt 232 Stimmen. In der Kategorie der Uhren über 20000 Euro schaffte es der Luxusuhrenhersteller Lange mit dem Modell Datograph Perpetual Tourbillon und 383 Stimmen auf den ersten Platz. Die Uhr mit Platin-Gehäuse wird für 295000 Euro verkauft. In den vier anderen Kategorien (bis 2000 Euro, bis 6000 Euro, bis 12000 Euro und bis 20000 Euro) konnte sich keine weitere Glashütter Uhr unter den ersten drei platzieren.

Die Uhrenwahl der Munichtime lief vom 10. bis zum 30. Oktober. Rund 1400 Uhrenfans beteiligten sich daran. (SZ/mb)

