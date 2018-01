Glasfaserkabel wird verlegt Schnelleres Internet soll künfitg auch zwischen Weißwasser und Komtendorf möglich sein. Schäden an den Schutzrohren verlangsamen die Arbeiten regelmäßig.

Uwe Drechsler und Phillip Lühr vom RBT-Tiefbau in Calau verlegen zwischen Weißwasser und Halbendorf ein Glasfaserkabel. © Joachim Rehle

Weißwasser. Mitarbeiter vom RBT-Tiefbau in Calau haben zwischen Weißwasser und Halbendorf Glasfaserkabel verlegt. Das Fernspeisekabel wird dabei mit viel Aufwand in ein Schutzrohr hineingeblasen. Mit der neuen Leitung soll künftig das Internet schneller laufen. Mit etwa 38 Kilometern Länge verbindet es Weißwasser und Komtendorf, berichten die Arbeiter. Die Arbeiten sind langwierig, da es immer wieder vorkommt, dass das Schutzrohr im Laufe der Zeit Schaden genommen hat. Dann muss die zukünftige Schutzhülle freigelegt und sachgemäß in Ordnung gebracht werden.

