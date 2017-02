Glascontainer behindern Retter Die Behälter stehen vorm Brockwitzer Gerätehaus. Das kommt bei den Kameraden nicht gut an. Eine andere Entwicklung aber schon.

Was haben diese drei Glascontainer vorm Brockwitzer Gerätehaus zu suchen? Das fragen sich die hiesigen Feuerwehrleute und fordern, dass sie woanders hingestellt werden. © Klaus-Dieter Brühl

Das Brockwitzer Gerätehaus steht am Ortsausgang Richtung Lampertswalde. Wenn die Feuerwehrleute zum Einsatz alarmiert werden, benutzen viele das Auto. Dann ist mancher von ihnen froh, dass es vor dem Gerätehaus extra Parkplätze gibt. Fünf an der Zahl. Doch seit einiger Zeit sind nur vier davon benutzbar. Denn auf einer Parkbucht sind drei Glascontainer abgestellt. Das ärgert die Feuerwehrleute. Deshalb meldete sich der Lampertswalder Gemeindewehrleiter Michael Reiske in der Bürgerfragestunde während der Gemeinderatssitzung zu Wort, um für seine Brockwitzer Kameraden Partei zu ergreifen. Die Glascontainer sollen am Gerätehaus verschwinden, forderte er.

Überhaupt können die Feuerwehrleute nicht verstehen, warum die drei großen Behälter ausgerechnet hier stehen. „Sie standen schon mal auf dem Dorfanger“, weiß Reiske zu berichten. Das sei zweifellos ein besserer Ort, als die Feuerwehr-Parkplätze zu verstellen.

„So einen richtig optimalen Standort in Brockwitz gibt es nicht“, sagte der Lampertswalder Bürgermeister Wolfgang Hoffmann in der Gemeinderatsitzung, die diesmal in Weißig am Raschütz abgehalten wurde. „Wir müssen gucken, dass wir die Container auf Gemeindeland stellen“, ergänzt er Tage später auf Nachfrage der SZ. Außerdem müsse auch eine ausreichende Zufahrt für die Lkw der Quersaer Entsorgungsfirma Remondis, die die Glascontainer entleeren, vorhanden sein.

Hoffmann hat sich dem Problem angenommen. Er favorisiert nun einen Stellplatz im Brockwitzer Westen. Genauer gesagt: im Eigenheimgebiet. Dort sei die Wohnbaufläche nicht voll belegt. Die Container könnten in einiger Entfernung der vorhandenen Einfamilienhäuser und des Spielplatzes aufgestellt werden, ohne dass sie jemanden stören. „Aber das müssen wir vorher noch mit Remondis absprechen“, sagt Hoffmann.

Momentan sei das Problem mit den zugestellten Feuerwehrparkplätzen ohnehin nicht akut, so der Bürgermeister. Denn das Brockwitzer Tanklöschfahrzeug wird zurzeit aufwendig repariert. Die hiesigen Kameraden fahren deshalb vorübergehend mit einem VW-Transporter zum Einsatzort. Die Fläche vor dem großen, roten Tor kann als Parkplatz benutzt werden, weil da kein Fahrzeug rein und raus muss.

Bald komplett auf „Westbetrieb“

Die Meißner Karosserie- und Fahrzeugbau-Firma Hempelt soll sich des Brockwitzer Tanklöschfahrzeuges annehmen. Sie hat am Dienstag vom Gemeinderat den Zuschlag erhalten, für knapp 27 000 Euro das Fahrzeug zu entrosten und wieder einsatzbereit zu machen.

Der 24-jährige Mercedes war bereits im November vorläufig außer Dienst gestellt worden. Dabei gehört er eigentlich zur ersten Generation der hiesigen Feuerwehrfahrzeuge, die nach der Wende nagelneu angeschafft wurden.

Die Feuerwehren im Landkreis Meißen sind zurzeit im Umbruch. Ab diesem Jahr werden die ersten Ersatzfahrzeuge der Nachwende-Feuerwehren angeschafft, quasi die zweite Generation.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinböhla macht den Anfang. Dort wird mit Fördermitteln des Landkreises Meißen ein neues Tanklöschfahrzeug angeschafft, das seinen Vorgänger von 1991 ablösen soll.

Auch die Feuerwehren der Gemeinde Lampertswalde stehen kurz davor, alle DDR-Oldtimer außer Dienst zu stellen. Bis vor Kurzem gab es hier noch drei Barkas B 1000, die von den Kameraden gehegt und gepflegt wurden. Darunter auch die berühmte „Emu-Feuerwehr“ aus Brößnitz, die vor sieben Jahren bei einem Brandeinsatz mit einem aufgeschreckten Laufvogel zusammenstieß.

Nun sind auch die Schönborner Kameraden einen Schritt weiter, ein neues Fahrzeug zu erhalten. Der Gemeinderat hat dieses Thema hinter verschlossenen Türen beraten. Er scheint sich einig zu sein, trotz des klammen Gemeindehaushaltes ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasserbehälter (TSF-W) auf komplett eigene Kosten zu kaufen. Ohne Fördermittel! Immerhin soll das Schönborner Fahrzeug rund 100 000 Euro kosten, bestätigt Hoffmann. „Das ist dann unsere neunte und damit letzte Feuerwehr, die auf Westbetrieb umgestellt wird“, sagt der Bürgermeister. Das TSF-W wird in der Firma Thoma Wiss in Herbolzheim zusammengebaut und soll im Herbst übergeben werden.

