Glas-Container machen immer noch Probleme

Anderswo hat es sich mittlerweile eingespielt. In Lauta verläuft die Glas-Container-Entleerung nach dem unlängst erfolgten Wechsel des Entsorgungsunternehmens noch nicht überall problemlos. An einigen Wertstoff-Container-Stellplätzen in der Stadt stehen Flaschen und Gläser neben den überfüllten Containern. „Wo können sich die Bürger beschweren?“, wollte Ortrun Rümcke (Freie Wähler) am Montagabend in der Stadtratssitzung wissen. Damit war von ihr ein Thema angesprochen worden, das im Januar auch schon die Bürgermeister-Konferenz beschäftigt hat, wie Frank Lehmann wissen ließ. Aus Lauta selbst gehen über die Stadtverwaltung „gefühlt fast jeden Tag“ Informationen an den neuen Entsorger, wo etwas nicht klappt. Der Rathaus-Chef empfiehlt, die auf den Containern verzeichnete Telefonnummer zu nutzen, um das betreffende Unternehmen direkt über Probleme zu informieren.

Nicht zu übersehen ist, dass die neuen Glas-Container kleiner als die vorherigen und damit auch entsprechend schneller gefüllt sind. Wie Frank Lehmann sagt, sei das Entsorgungsunternehmen aber noch in der Findungsphase, was die Leerungs-Zyklen angeht. „Wir nehmen den neuen Dienstleister als einsichtig wahr. Er ist bemüht, die Probleme abzustellen.“ (rgr)

