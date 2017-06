Glanz und Gloria Im Foyer der Semperoper pinseln und polieren Restauratoren für die perfekte Illusion.

Restaurator Hans-Christoph Walter beim Ausbessern der Farben. © Stefan Becker

Dem Himmel so nah: Mit feinem Pinsel hübscht Hans-Christoph Walter die Stelle fahlen Blaus auf und lässt die Putten wieder leuchten im dritten Deckengemälde von rechts. Beim Betreten der Semperoper durch den Haupteingang bleibt den Besuchern allerdings die Arbeit des Restaurators in luftiger Höhe verborgen.

Die Gäste schauen auf weiße Planen, die Gerüst und Arbeitsbühnen verhüllen. Schreitet sie aber durch diesen lichten Tunnel hindurch, so sehen sie das frische Werk der beiden Maler mit Mission. Jens Morgenstern widmet sich mit kleiner Rolle den großen Flächen, Walter wagt sich an die pittoresken Figuren und Ornamente.

In fünf Bauabschnitten erhalte das Untere Rundfoyer eine komplette Verjüngungskur, erzählt Walter, der sich bereits als Maler-Lehrling in den 80ern in der gerade wieder aufgebauten Oper verewigte, später ein Studium der Restauration abschloss und bis heute unter anderem als Koryphäe für die Farben im Hause gilt, weil er diese streng im Sinne von Semper mischt.

Außerdem wissen er und seine Kollegen um die Tricks, damit die großen Illusionen auch in den nächsten 30 Jahren erhalten bleiben: Denn wer die Semperoper betritt, sieht als erstes Holz. Doch statt Eiche rustikal schaut der Betrachter auf bemalten Gips und wo er Marmor vermutet, blickt er auf bemalte Leinwände.

Nach 30 Jahren hat der Gips einige Macken, manche Wände kleine Risse, die hellen Töne wirken eine Nuance dunkler und wo sich Spinnen heimisch fühlen, leidet das gesamte Fresko.

Für das Reinigen der Decke mit trockenen, feuchten oder nassen Schwämmen; für das Putzen und Polieren von Goldgravuren und echtem Marmor, für frische Farben und neuen Stuck wolle das Land rund 180 000 Euro investieren, sagt Dr. Ulf Nickol vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement.

Bis Ende des Jahres wollen Walter und sein Team mit den Arbeiten durch sein und sich den nächsten Themen widmen, denn das Haus sei in Bewegung – da gebe es beispielsweise harmlose Risse und kritische.

