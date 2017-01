Glandorfs Jokerrolle Die Handballer besiegen auch Weißrussland und verstärken sich mit einem Ex-Weltmeister.

Holger Glandorf weiß seit 2007, wie man den WM-Titel gewinnt. Foto: dpa © dpa

Pünktlich zum Start in die entscheidende WM-Phase holen die deutschen Handballer ihren Edeljoker Holger Glandorf nach Frankreich. Der 33-Jährige kommt am Donnerstag im Auswahlhotel in Rouen an, um die Nationalmannschaft bereits am Freitag ab 17.45 Uhr im Finale um den Gruppensieg gegen Kroatien zu unterstützen. „Natürlich ist es eine besondere Ehre, bei einer Weltmeisterschaft noch einmal für Deutschland zu spielen“, sagte das Rückraum-Ass. „Ich freue mich auf die Spiele und gebe Vollgas.“

Während des mit 31:25 gewonnenen Duells gegen Weißrussland am Mittwochabend bestätigte der Verband die Anreise des Weltmeisters von 2007. „Holger hat riesige Qualitäten, das weiß jeder“, sagte Rückraumspieler Kai Häfner. „Er kann uns helfen und wird uns unterstützen.“ Auch Bundestrainer Dagur Sigurdsson freut sich auf den Routinier, „der hoffentlich unseren jungen Spielern hilft“, sagte er.

„Wir haben einige Szenarien durchgespielt, wann es Sinn ergeben könnte, dass ich nach Frankreich komme. Jetzt ist es das letzte Gruppenspiel gegen Kroatien geworden“, sagte der Profi des Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt. Schon kurz vor der Abreise des Teams nach Frankreich hatte sich seine Nachnominierung angedeutet. Obwohl er 2014 seinen Rücktritt aus der Auswahl erklärt hatte, kehrte Glandorf für die WM-Generalprobe gegen Österreich überraschend in die Mannschaft zurück. Anschließend reiste er zwar wieder heim, kommt jetzt aber zur heißen Phase zurück zum Team.

„Ich hoffe, der Mannschaft helfen zu können“, sagte der 168-fache Nationalspieler. „Aber ich bin sicher nicht der Heilsbringer.“ Doch am Freitag dürfte es gleich auf ihn ankommen. Bisher steht dem Chefcoach mit Häfner nur ein Linkshänder für den rechten Rückraum bereit. Das ändert sich jetzt dank Glandorf. Er hoffe, „dass ich Kai da jetzt ein bisschen Entlastung geben kann“, sagte Glandorf. „Weil es, glaube ich, schon wichtig wäre, dass wir beide mit viel Kraft durch das Turnier kommen.“ (dpa)

