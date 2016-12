Glätteunfall bei Wilsdruff Ein Opel Corsa ist auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geraten. Die Insassen mussten ins Krankenhaus.

Nach ersten Informationen geriet der Opel Corsa auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen. © Roland Halkasch

Wilsdruff. Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der S36 bei Wilsdruff zu einem Unfall. Bei glatter Fahrbahn verlor der Fahrer eines Opel Corsa offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen rutschte in den Straßengraben und kippte um. Beide Insassen zogen sich Verletzungen zu. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsstraße war wegen des Unfalls gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (szo)

