Glätteunfall am Eiseroder Berg

Polizei stoppt defekten Sattelzug Nieder Seifersdorf. Die Polizei hat die Fahrt eines Sattelzuges in Richtung Dresden am Montagnachmittag auf der A4 an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf gestoppt. Beamte des Autobahnreviers fiel beim Blick auf die Bremsen der Zugmaschine auf, das zwei Scheiben gerissen sind. Ein Gutachter stufte das Gespann als verkehrsunsicher ein. Daher untersagten die Polizisten dem 54-jährigen Fahrer die Weiterreise und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann und den Halter des Lasters ein.

Neun Lkw-Fahrer ignorieren Überholverbot Görlitz/Dresden. Neun Fahrer haben sich bei Kontrollen der Verkehrspolizei auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz in beiden Richtungen nicht an das Überholverbot gehalten. Die Beamten überwachten fünf durch Verkehrszeichen ausgewiesene Abschnitte. In einem Fall unterschritt der Lenker zudem erheblich den notwendigen Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden. Die Polizisten hielten die betroffenen Fernfahrer an und belehrten sie. Wegen der Ordnungswidrigkeiten erwarten diese nun ein Bußgeld von 70 Euro sowie ein Punkt im Zentralregister.

Mit Tempo 120 in den Tunnel Kodersdorf. Die Verkehrspolizei hat am Montagvormittag auf der A4 an der Einfahrt zum Tunnel Königshainer Berge in Fahrtrichtung Görlitz die erlaubte Geschwindigkeit von Tempo 80 überwacht, an die sich 26 von über 1500 Autofahrer nicht hielten. Fünf Stunden lief die Messung. Auf 21 Fahrer kommt ein Verwarngeld von bis zu 35 Euro zu, fünf weitere waren jedoch so schnell, dass ihnen ein Bußgeldbescheid der Landesdirektion droht. Schnellster war ein Audi, der mit Tempo 120 in die Betonröhre rollte. Für die Überschreitung erwarten den Fahrer ein Bußgeld von 160 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Ausrüstung aus Auto gestohlen Görlitz. Unbekannte sind vom Sonnabendabend bis Montagmorgen an der Melanchthonstraße in Görlitz in einen Citroen eingedrungen. Im Fokus der Diebe stand offenbar eine Angelausrüstung, die sich im Wagen befand. Der Wert der Beute betrug immerhin rund 800 Euro. Polizisten sicherten Spuren.

Vermisster leblos aufgefunden Görlitz. Passanten haben am Dienstagmorgen haben Passanten am Ufer des Berzdorfer Sees bei Görlitz den Leichnam eines älteren Mannes gefunden. Bereits am Montagabend liefen umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, da Angehörige den 77-jährigen Görlitzer vermisst gemeldet hatten. Er ließ einen Abschiedsbrief zurück. Die genauen Umstände des Todes werden von der Kriminalpolizei ermittelt, ein Fremdverschulden ist jedoch nicht ersichtlich.

Verletzte nach Wohnungsbrand Reichenbach. Kameraden der Feuerwehr Reichenbach sind am Montagabend zu einem Brand an der Straße Oberreichenbach geeilt. In einem Wohnhaus war offenbar ein Ofen befeuert worden. Aufgrund möglicher Wartungsfehler entwickelte sich ein Wärmestau im Schornstein. Materialien und Möbel in den Innenräumen des Hauses fingen Feuer. Die Flammen richteten einen Schaden von etwa 5000 Euro an. Drei Bewohner des Gebäudes, zwei Frauen im Alter von 16 und 46 Jahren sowie ein 50-jähriger Mann, verletzten sich durch die Rauchentwicklung und kamen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Unter Alkoholeinfluss gefahren Horka. Eine Streife des örtlichen Reviers hat am Montagnachmittag in Horka einen 34-jährigen Fahrer mit seinem BMW an der Straße An der Wehrkirche gestoppt. Der Mann konnte den Beamtenkeinen Führerschein vorlegen, weil ihm Erlaubnis bereits entzogen wurde. Zudem hatte er offenbar noch Alkohol getrunken. Ein Test zeigte einen Wert von umgerechnet 0,36 Promille an. Die Polizisten untersagten dem Deutschen die Weiterfahrt. Mit der Anzeige zu dem Fahren ohne Fahrerlaubnis wird sich die Staatsanwaltschaft Görlitz befassen.

Polizei stoppt Drogenfahrt Görlitz. Eine Streife des Reviers hat am Montagnachmittag an der Reichertstraße in Görlitz den Fahrer eines Fiat kontrolliert, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.Das Verhalten des 28-Jährigen veranlasste die Polizisten, einen Test durchzuführen. Da das Ergebnis positiv ausfiel, ordneten sie eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Der Pole muss mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Unbekannte durchsuchen Bungalow Löbau. Innerhalb der vergangenen zehn Tage sind Unbekannte in einen Bungalow an der Straße An der Feuerwehr in Löbau eingedrungen. Die Täter öffneten gewaltsam Türen und entwendeten Werkzeuge sowie Schuhe. Den Stehlwert bezifferte der Eigentümer mit etwa 400 Euro. Der Sachschaden schlug mit rund 2000 Euro zu Buche. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Auto gerät in Brand Löbau. Polizei und Feuerwehr sind am Montagnachmittag in Löbau im Einsatz gewesen. An der Äußeren Bautzener Straße geriet während der Fahrt ein Renault Mégane eines 76-Jährigen aus zunächst unbekannter Ursache in Brand. Ein Zeuge löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher. Verletzt hat sich niemand. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich vermutlich um einen technischen Defekt. Die Feuerwehr kam zur Absicherung und technischen Hilfeleistung zum Einsatz. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Unbekannte dringen in Firma ein Kringelsdorf. Diebe sind bereits in der Zeit vom 5. bis 8. Januar in eine Halle an der Schadendorfer Straße in Boxberg eingedrungen. Die Eigentümer verständigten am Montagnachmittag die Polizei. Unbekannte nahmen ein Schweißgerät und einen Hubwagen im Gesamtwert von etwa 5000 Euro mit. Wie die Täter in die Halle gelangten, wird Teil der Ermittlungen sein.