Glätte sorgt für Blechschäden

Roller auf glatter Straße weggerutscht Bannewitz. Eine 27-Jährige war mit ihrem Motorroller am Mittwochmorgen auf dem Babisnauer Weg in Bannewitz aus Richtung Gaustritz nach Goppeln unterwegs. Ausgangs einer Kurve rutschte der Roller auf der glatten Fahrbahn weg. Die Fahrerin und ihr Sozius erlitten beim Sturz leichte Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Roller entstand ein Schaden

15000 Euro Schaden durch Auffahrunfall Neustadt. Zwei Skodafahrer befuhren am Mittwochvormittag hintereinander die Andreas-Schubert-Straße in Neustadt aus Richtung Sebnitzer Straße kommend. Einer derFahrer hatte die Absicht, nach links auf das Gelände eines Einkaufsmarktes abzubiegen und hielt verkehrsbedingt an. Der hinter ihm befindliche Skoda bremste und hielt ebenfalls. Der Fahrer eines nachfolgenden VW erkannte die haltenden Skoda allerdings zu spät und fuhr auf, wodurch beide Skoda zusammen geschoben wurden. Letztlich summierte sich der Sachschaden auf rund 15000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bei Glätte von Fahrbahn abgekommen Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Der 39-jährige Fahrer eines Nissan befuhr am Mittwoch die Fischbacher Straße aus Richtung Fischbach. Bei Straßenglätte kam er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1.000 Euro.