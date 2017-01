Glätte auf Löbaus Straßen frustiert Anwohner Löbauer kritisieren den Winterdienst der Stadt. Laut OB Buchholz habe man aber die Lage im Griff. Ein Problemstelle kristallisierte sich jedoch heraus.

Besonder rutschig ist es in den vergangenen beiden Tagen auf der Beethovenstraße in Löbau gewesen. Autofahrer kritisierten aber auch die Lage an anderen Straßen in der Stadt. © Rafael Sampedro

Die Beethovenstraße ist ein einziger Spiegel, auf der Bahnhofstraße und der Georgewitzer kommt man kaum vorwärts – mehrerer solcher Beschwerden sind gestern im Laufe des Tages in der SZ-Redaktion eingegangen. Anwohner und Autofahrer kritisierten, dass die Straßen in Löbau seit den üppigen Schneefällen ab Mitte der Woche schlecht geräumt und vor allem unzureichend gestreut seien. „Ich bin auf der Beethovenstraße Richtung Kreisverkehr gefahren. Da kam man am Kreisel kaum zum Stehen“, schildert eine Frau, die in Löbau Ost wohnt. „Es ist eine Katastrophe.“

Eine Katastrophe sieht auch Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos). – allerdings in der Art und Weise, wie manche Leute Auto fahren, sagte er am Donnerstagabend im Stadtrat. Manche hätten ihre Fahrweise nicht angepasst, sagte er. In der Sitzung der Löbauer Stadträte wurden der Winterdienst und die Straßenverhältnisse ebenfalls schon thematisiert. „Wir sind gut gerüstet für den Winter“, stellte OB Buchholz fest. „Wir haben genügend Streugut vorrätig.“ Der Löbauer Winterdienst sei in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet unterwegs gewesen. „Er kann aber natürlich nicht überall gleichzeitig sein.“ Einige Anrufe von Einwohnern habe es auch in der Stadtverwaltung gegeben, räumt er ein.

Die Autofahrer müssten sich jedoch auch auf die winterlichen Straßenverhältnisse einstellen – und sollten das Auto lieber stehenlassen, wenn sie an das Fahren im strengen Winter nicht gewöhnt sind. Er habe selbst einige Autofahrer beobachtet, die schlecht mit der Situation zurechtkamen. Er habe sogar Autos mit Sommerreifen noch Mitte dieser Woche fahren sehen.

Die Beethovenstraße in Löbau Ost war seiner Meinung nach allerdings tatsächlich ein großes Problem in den vergangenen Tagen, räumt er ein. Das sei schon am Donnerstag so gewesen. „Es war spiegelglatt. Wir haben aber gestreut.“

Ein anderes Problem, dass Oberbürgermeister Buchholz im Zusammenhang mit dem Winterwetter ausgemacht hat, sind die Fußwege. Hier seien die Grundstückseigentümer in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass geräumt wird und Fußgänger gut durchkommen. Grundstücksbesitzer müssen bei anhaltendem Schneefall sogar regelmäßig nachstreuen, es genügt nicht nur, einmal am Tag Schnee zu schippen. Viele kümmern sich darum, sagt Buchholz, auch private Räumdienste seien im Einsatz. Es gebe aber auch eine Menge schwarze Schafe. An einigen Stellen sei die Lage auf den Gehwegen katastrophal. „So geht es nicht.“ Deshalb will der OB in Zukunft den Säumigen mehr auf die Finger schauen und die Räum- und Streupflicht härter durchsetzen.

