Gläserne Wände fürs Rathaus Der Sitz der Verwaltung muss für die Sicherheit aufgerüstet werden. Gebaut wird auch im Standesamt.

In den langen Fluren des Döbelner Rathauses werden rauchdichte gläserne Zwischenwände und Türen eingebaut. © Dietmar Thomas

Es ist eines der aufwendigsten Bauvorhaben Döbelns in diesem und im nächsten Jahr: Die Stadt wird rund 850 000 Euro ins eigene Haus stecken. Und zwar fast ausschließlich in den Brandschutz. Vor zwei Jahren war schon der Einbau eines weiteren Treppenhauses erfolgt. In diesem Jahr geht es weiter. Die Besucher werden die Veränderungen sehen. Die langen gewölbten Flure des mehr als 100 Jahres alten Rathauses werden durch moderne Rauchschutztüren zerteilt.

Im kommenden Monat soll es losgehen mit den Bauarbeiten. Allerdings erst einmal weiter weg vom üblichen Besucherverkehr. Die Verwaltung packt die Gelegenheit beim Schopfe, den bisher unsanierten „Toilettenturm“ im Westflügel des Rathauses mit auf Vordermann zu bringen. „Dass wir diese Sanitärräume modernisieren können, ist ein angenehmer Nebeneffekt“, sagte Regina Hlozek vom Bauamt der Stadt. Lange sah es ziemlich düster aus für die Finanzierung der Vorhaben. Aber aus dem neu aufgelegten Bund-Länderprogramm „Brücken in die Zukunft“ gibt es jetzt auch Fördermittel für Rathhäuser, so Hlozek. Und statt die Ertüchtigung des Verwaltungssitzes in viele kleine Abschnitte zu zerlegen, kann das Vorhaben jetzt mit einem Ruck zu Ende gebracht werden.

Beim Brandschutz hat die Verwaltung keine Wahl. Das Rathaus ist ein öffentliches Gebäude und stark frequentiert. Entsprechend streng sind die Anforderungen. „Zu uns kommen eine Menge Leute, die sich bei uns nicht auskennen“, so Hlozek. Und die müssen im Brandfall trotzdem sicher das Haus verlassen können.

Bisher kann der giftige Rauch noch durchs gesamte Gebäude ziehen, wenn es wirklich mal brennen sollte. Rauchdichte Abschnitte in den Treppenhäusern und Fluren fehlen. Deshalb werden in den Gängen rauchdichte Zwischenwände eingebaut – und weil diese denkmalgerecht sein sollen, werden es Wände und Türen aus Glas sein. Die Türen stehen offen und schließen sich erst, wenn es wirklich brennen sollte. Jede Tür hat ihren eigenen Rauchsensor, damit die anderen Türen so lange wie möglich offen bleiben. „Sie sollen die Flucht nicht behindern“, so Regina Hlozek. Einige bereits vorhandene Türen, etwa die alten Pendeltüren ins Nebentreppenhaus, werden nicht ersetzt, sondern modernisiert.

In der Hauptsache wird das Rathaus mit Sicherheitsbeleuchtung und -elektronik aufgerüstet. Dafür müssen eine Menge Kabel verlegt werden. Die Brandmeldeanlage ist die Kompensation, weil in einem alten Gebäude wie dem Rathaus viele Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten werden können, so Hlozek. An relevante Stellen kommen automatische Rauchsensoren. Im Dachgeschoss sogar in allen Räumen. „Wegen der Holzbalkendecke“, so Regina Hlozek. Selbst die Kanäle der Entlüftungen für Toiletten und Ratskeller müssen mit Rauchsensoren ausgerüstet werden. Wenn es brennt, geht im Rathaus automatisch der Alarm los. Aber nicht irgendwie, die Lautstärke der eingesetzten Hupen ist begrenzt. „Nicht, dass die Leute auf der Flucht einen Hörschaden erleiden“, so Maria Hlozek. Trotzdem muss der Alarm in allen Räumen zu hören sein. Eine ausgeklügelte Planung regelt die Verteilung der Alarmierungseinrichtung.

Mit der Installation wird an den jeweiligen Treppenhäusern begonnen. In der Bauzeit müssen Mitarbeiter und Besucher mit Lärm und Staub leben. Zuerst ist der Ostflügel des Rathauses an der Reihe. Und da gibt es viel Abstimmungsbedarf und enge Zeitpläne. Innerhalb von zwei Wochen müssen im September die Arbeiten im Standesamt abgeschlossen sein – in dieser Zeit gibt es dort keine Trauungen. Auch der große und der kleine Sitzungssaal werden zu Baustellen. Dort soll die sitzungsfreie Zeit im Sommer genutzt werden. Im nächsten Jahr geht es im Westflügel weiter, bevor auch am Haupttreppenhaus zur Tat geschritten wird. Im Herbst kommenden Jahres soll das Bauvorhaben abgeschlossen sein.

Die Ausschreibungen für das Bauvorhaben sind gelaufen, in Kürze sollen Submission und im Hauptausschuss die Vergabe der Aufträge erfolgen. Im Bauamt hofft man, dass es ausreichend Angebote gibt – denn die Baufirmen haben derzeit jede Menge Arbeit.

