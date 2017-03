Gläserne Manufaktur wird zum Brutkasten Volkswagen startet auf der Messe Cebit ein Start-up-Programm für Dresden.

In VW`s Gläserner Manufaktur in Dresden ziehen bald junge Querdenker ein. Sie sollen Lösungen für die Mobilität der Zukunft finden. © singer/epa/rex/shutterstock

Auf diesen Startschuss warten viele Firmengründer und Software-Programmierer in Sachsen und ganz Deutschland, die sich mit der Entwicklung von Mobilitätsdiensten beschäftigten. Per Knopfdruck werden am Mittwochmorgen Kai Siedlatzek, Finanz-Geschäftsführer der Volkswagen Sachsen GmbH, und Robert Franke, Leiter der Wirtschaftsförderung Dresden, auf der Cebit eine Internetseite freischalten, auf der sich ab sofort junge Firmen bewerben können für das Start-up-Inkubatorprogramm in der Gläsernen Manufaktur von VW in Dresden.

Solche Firmeninkubatoren sind eine Art Brutkasten, die für junge Gründer eine Umgebung mit optimalen Bedingungen bereitstellen, in der sie sich erfolgreich auf ihre Geschäftsidee konzentrieren können. Vier Wochen haben die jungen Start-ups nun Zeit, ihre Ideen rund um die Mobilität der Zukunft einzureichen. Gesucht sind neue Lösungen für Fuhrparkmanagement, Carsharing (also das gemeinsame Nutzen von Autos), Navigation, Parken und auch für das mobile Zuhause.

Ende April werden dann eine Reihe von Start-ups nach Dresden eingeladen, um ihre Ideen in einer zehnminütigen Präsentation vorstellen zu können. Eine Jury wird die fünf besten Teams für die Frühjahrsgruppe auswählen, die im Mai als Erste in den Inkubator einziehen dürfen. Dafür wurden in der Manufaktur extra Räume umgestaltet und Arbeitsplätze mit modernster IT-Infrastruktur für 30 Personen geschaffen. Nach 100 Tagen müssen die Teams erste Ergebnisse zeigen. Sind diese überzeugend, können sie in den nächsten 100 Tagen bis zur Marktreife entwickelt werden. Im Herbst sollen dann die nächsten fünf Unternehmen einziehen.

„Der Start-up-Inkubator wird Dresdens Profil als Gründungsstandort im Hochtechnologie-Bereich weiter schärfen und eine Magnetwirkung haben“, ist sich Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert sicher. Sein oberster Wirtschaftsförderer Robert Franke ist optimistisch, dass das Interesse groß sein wird, und verweist auf die vielen Anrufe und Rückfragen im Rathaus, seit die Stadt und VW im vergangenen November die Pläne angekündigt hatten.

Außer Büroräumen bietet VW den gründungswilligen Studenten und Wissenschaftlern den Zugang zu Fahrzeugen. „Wir werden etwa relevante Software-Schnittstellen an unseren Elektromodellen öffnen, damit Start-ups ihre Ideen direkt am, in oder mit einem Auto oder mit Besuchern der Gläsernen Manufaktur erproben und testen können“, betont Siedlatzek. Ab Anfang April wird in Dresden der neue e-Golf von VW gebaut. Ferner kann mit einer finanziellen Unterstützung von 15 000 Euro pro Start-up gerechnet werden und einer Betreuung durch Mentoren und Trainer von VW. Die Stadt will Wohnraum zur Verfügung stellen. Gespräche über entsprechende Kooperationen laufen, so Franke.

Für dieses Rundum-sorglos-Paket erwartet der Wolfsburger Autobauer nicht, dass die Teams bei Auszug aus dem Inkubator ihre entwickelten Geschäftsmodelle zurücklassen. „Wir wollen keine Fußfesseln anlegen. Das Einzige, was wir uns sichern wollen, ist der Demonstrator der Abschlusspräsentation“, sagt Siedlatzek. Die Start-ups könnten frei entscheiden, ob sie später ihre Geschäftsideen mit VW, der Stadt oder anderen Partnern weiterverfolgen. „Wenn sie gehen, will ich nur wissen warum“, sagt Franke, damit er beim Aufbau eines Ökosystems für Firmengründer nachsteuern kann.

Schon heute werden sich auf der Cebit zehn Start-ups vorstellen, darunter zwei aus Dresden. Der Sieger bekommt eine übergroße Zugangskarte für die Gläserne Manufaktur und kann schon die Koffer für den Einzug in den Inkubator packen.

