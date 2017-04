Gläserne Manufaktur setzt VW unter Strom In Dresden läuft der erste E-Golf vom Band – ein Symbol für die Neuausrichtung der Marke.

Der erste E-Golf wurde am Montag zur Auslieferung an einen Kunden aus Norwegen im Lichttunnel der Manufaktur kontrolliert und freigegeben. © dpa

In Paris hat Lars Dittert selbst erlebt, als er in einem Elektroauto unterwegs war, dass Passanten erschreckt zur Seite sprangen, weil sie das Fahrzeug nicht gehört hatten. Künftig werden in den leisen Stromflitzern Soundgeneratoren eingebaut werden, ist sich der VW-Manager sicher. Doch das ist Zukunftsmusik.

Jetzt ist der 43-jährige Dresdner erst einmal als neuer Standortleiter der Gläsernen Manufaktur für den Aufbau der E-Golf-Produktion zuständig. Am Montag, seinem ersten Arbeitstag, lief das erste Fahrzeug in der Farbe „Oryxweiß Perlmutteffekt“ vom Band. Es geht nach Norwegen – wie auch die folgenden 800 E-Golfs. Nächste Woche werden die ersten auf Lastkraftwagen verladen und dann geht es über die Autobahn in den hohen Norden. Norwegen ist derzeit der wichtigste Absatzmarkt für den E-Golf. Er rangiert dort auf der Liste der beliebtesten Stromer auf Platz 3.

„Der heutige Tag ist ein guter Tag für die Mitarbeiter, für die Landeshauptstadt Dresden und für den Freistaat Sachsen: Für Volkswagen beginnt jetzt in Dresden das Zeitalter der Elektromobilität“, betonte der neue Manufakturchef. Ab Mai sollen in Dresden täglich 35 Autos gefertigt werden. Wie sich die Stückzahl entwickelt, hängt von der Nachfrage ab. Kapazität wäre für bis zu 100 Fahrzeuge pro Tag. Die sächsische Landeshauptstadt ist damit neben dem Stammwerk Wolfsburg der zweite Produktionsstandort für den neuen E-Golf.

Zunächst werden 250 bis 300 Mitarbeiter im Einschicht-Betrieb tätig sein. Nach dem Auslaufen der Phaeton-Fertigung vor einem Jahr wurden rund 400 Mitarbeiter vor allem an das Werk in Zwickau und andere VW-Standorte „ausgeliehen“. Es sei gut, dass ein erster Teil der Mitarbeiter wieder in Dresden arbeitet. „Wir erwarten, das noch weitere Schritte folgen“, sagte Dresdens Betriebsratsvorsitzender Thomas Aehlig.

Der Start der Fertigung in Dresden ist Teil der Elektrifizierungsoffensive der Marke Volkswagen. Sie will zu einem führenden Anbieter von Elektromobilität werden. 20 Millionen Euro investierte der Autokonzern in den Umbau der Manufaktur zu einem Zentrum für die alternative Antriebstechnologie. Elektromobilität könne durchaus massentauglich werden und das symbolisiere der E-Golf, meint Kai Siedlatzek, kaufmännischer Geschäftsführer der VW Sachsen GmbH. „Er spricht eine breite Kundenschicht an und ist mit seiner Reichweite von rund 300 Kilometern eine gute Alternative für den Zweitwagen“, gibt sich Siedlatzek überzeugt. Allerdings eine teure. Den E-Golf gibt es in der Grundausstattung ab 35 900 Euro. Das sei nur ein Startpunkt. Je mehr Fahrzeuge produziert und verkauft werden, desto mehr würden sich die Skaleneffekte über sinkende Preise für die Kunden spürbar auswirken, ist sich der VW-Finanzexperte sicher.

Es müssen also mehr Stromer auf die Straßen, auch in Dresden. Stand Juli 2016 waren in der Landeshauptstadt 189 reine Elektrofahrzeuge und 1329 Autos mit kombiniertem Elektroantrieb zugelassen. 80 E-Autos gehören allein in den Fuhrpark der Stadtverwaltung. Diese will ihren Fuhrpark schrittweise elektrifizieren. Noch in diesem Jahr sollen bis zu 30 E-Golfs übernommen werden, kündigte Robert Franke, Leiter der Dresdner Wirtschaftsförderung an. Damit elektrisch Fahren in Dresden attraktiv wird, „brauchen wir zukünftig ein dichtes Netz öffentlicher Ladestationen“, betonte Franke. Davon gibt es im Stadtgebiet derzeit 28 Ladesäulen mit 85 Ladepunkten. Die schnellste, leistungsstärkste und preiswerteste steht auf dem Gelände der Gläsernen Manufaktur. VW gab am Montag ihre neu gebaute e-Mobility-Station frei. An den zwei Ladesäulen mit einer Leistung von 50 Kilowattstunden können Elektroautos aller Hersteller mit Solarstrom betankt werden und das im ersten Jahr kostenlos. Die Ladezeit dauert 40 bis 45 Minuten – Zeit für einen Spaziergang im nahen Großen Garten oder für einen Kaffee im neuen Manufaktur-Café. Es soll Mitte des Monats eröffnen.

Zum Vergleich: An den Drewag-Ladesäulen mit einer Leistung von elf Kilowattstunden dauert das vollständige Auffüllen der Batterie bis zu acht Stunden. Und so erwarten die Dresdner VW-Verantwortlichen zumindest an der Solartankstelle einen hohen Zustrom.

