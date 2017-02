Gläserne Liebesgrüße zum Valentinstag Glasschleiferin Steffi Kunath eröffnet am Dienstag ihr neues Geschäft an Radebergs Hauptstraße.

Glasschleiferin Steffi Kunather öffnet in der Radeberger Hauptstraße ein Glaskunst-Studio. © Bernd Goldammer

Liebesgrüße in Glas gravieren: Das ist ab heute in Radeberg wieder möglich. Glaskünstlerin Steffi Kunath eröffnet ihr neues Geschäft mit Glasschleiferei. „Facettenreich“, das ist ihr Label für handgeschliffenes Glas. Und sie hat eine Botschaft für Verliebte jeden Alters: „Radeberger und ihre Gäste können sich Namen in Wein- oder Biergläser gravieren lassen. Bis zum Monatsende gibt es die Namensgravur kostenlos“, sagt sie.

Die Neueröffnung eines Geschäftes – das mag sich vielleicht nach einer alltäglichen Geschichte anhören. Doch bis es so weit war, hatte sie Schwierigkeiten zu meistern. Noch vor einem Jahr betrieb Steffi Kunath ein größeres Geschäft ebenfalls auf der Hauptstraße. Dann kam plötzlich die Diagnose: Bandscheibenvorfall. Die Arbeit im bisherigen Umfang konnte sie nicht mehr schaffen. Der Umstieg auf einen anderen Beruf war für sie nicht denkbar. Steffi Kunath ist schließlich Glasschleiferin aus innerer Berufung. Glas ist ihr Leben. Also musste ein kleinerer Laden her.

Von der Pike auf gelernt

Gelernt hat sie Glasschleiferin von der Pike auf. Fern von zu Hause, an der Staatlichen Glasfachschule in Hadamar in Hessen lernte sie ihren Beruf. Dort hat sie übrigens auch ihre Glasschleifmaschine gekauft, mit der sie heute noch arbeitet. In Radeberg war die Glasindustrie schon verschwunden. Doch sie wagte ihren Anfang. Mit Handwerkskunst wollte sie einen Hauch von Erinnerung aufrechterhalten. Vor den Augen ihrer Kunden begann sie Gläsern, Vasen, Schalen oder Pokalen einen besonderen Stil zu geben.

Die Radeberger wissen Glasschleiferei zu schätzen und sie spürten auch, mit welcher Liebe Steffi Kunath ihren Beruf ausübt. So wuchs der Interessentenkreis stetig. Die Arbeit machte ihr Freude. Täglich aufs Neue. „Eigentlich war alles, was ich mir beruflich gewünscht hatte, aufgegangen“, erinnert sich die Glaskünstlerin.

Plötzlich, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, erkrankte sie an der Wirbelsäule. Der Bandscheibenvorfall war schwierig und machte ihr zu schaffen. Die Ärzte konnten ihr helfen, doch sie legten der jungen Glashandwerkerin dringlichst nahe, kürzer zu treten. Steffi Kunath musste über ihre berufliche Zukunft nachdenken. Alles, was sie erreicht hatte, stand plötzlich auf dem Spiel. Die Liebe hat ihr sehr geholfen. In diesen schweren Tagen war sie nicht allein. Zum Glück. Ihre Familie hat sie nach besten Kräften unterstützt. Sie macht sich auf die Suche nach geeigneten Geschäftsräumen und wurde gleich in der Nachbarschaft fündig.

Glasschleifen im Mittelpunkt

Ab diesem Dienstag kann sie ihren geliebten Beruf weiterführen. Aber sie wird sich stärker mit dem Glasschleifen befassen. „Manchmal hilft ein Perspektivwechsel, um verbliebene Möglichkeiten besser ausloten zu können“, ist Steffi Kunath überzeugt. Glasveredlung durch Glasgravuren, darin sieht sie ihre berufliche Bestimmung. Auf dieser Basis macht sie weiter. „Natürlich habe ich stets eine breite Auswahl an verschiedenartigen Rohgläsern vorrätig. Meine Kunden können mir jederzeit auch eigene Gläser bringen, die ich gerne nach ihren Wünschen und Vorstellungen weiterbearbeiten werde“, beschreibt sie ihr Angebot.

Ihre Glas-Schleifmaschine der Marke Spatzler hat sie gleich so aufgebaut, dass ihr die Vorübergehenden durch die Schaufensterscheibe bei der Arbeit über die Schulter schauen können“. Steffi Kunath wird also auch weiterhin einmalige, individuelle Geschenke aus Glas gravieren. Für besondere Anlässe wie Betriebsjubiläen, runde Geburtstage, Hochzeiten oder Geburten fertigt sie Erinnerungsgläser. Jetzt kann sie wieder lachen.

