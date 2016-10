Gläserne Keramikwerkstatt Das Epilepsiezentrum Kleinwachau will Inklusion und Respekt noch größer schreiben. Deshalb stehen einige Veränderungen an.

Letzter Blick auf die Rohlinge: Töpferin Christa Frömmel und ihr Mitarbeiter Martin Sander sind über die neuen Räume der Keramikwerkstatt an der Stolpener Straße in Radeberg überglücklich. © Thorsten Eckert

Radeberg bekommt eine Gläserne Manufaktur. Eine, die nicht groß und protzig daherkommt, sondern klein und fein. In der es seelenruhig, nachgerade gemütlich zugeht. Und in der nicht das dicke Portemonnaie zählt, sondern der gute Ton. Denn hier werden keine mehr oder weniger schicken Oberklassewagen produziert - sondern äußerst schicke Keramik.

Hier, das ist die offene Keramikwerkstatt des Kleinwachauer Epilepsiezentrums. Die nämlich ist umgezogen, von Kleinwachau nach Radeberg. „Wir wollen die Radeberger in die Werkstatt reinholen,“ erklärt Geschäftsführer Martin Wallmann den Schritt. Das ist gelungen: Kaum, dass man die Tür durchtreten hat, findet man sich schon zwischen dem Verkaufsareal und Rohlingen wieder, die auf ihre Weiterverarbeitung warten. Vielleicht wird gleich Martin Sander, der wie zehn andere Behinderte in der Keramik-Gruppe tätig ist, um die Ecke kommen. Und er wird einem vollauf begeistert das kleine Lager mit den großen Töpfen zeigen, den Ofen, der bei schlappen 1800 Grad die Keramik brennt. Und natürlich wird er seine Kollegen vorstellen, wie sie hingebungsvoll Tassen drehen, Teller bemalen, Eulen mit Ohren und Engeln mit Flügeln versehen.

Gelernt haben sie all das von Christa Frömmel. Die Töpferin ist seit knapp einem Jahr die Gruppenleiterin des Keramikbereichs beim Epilepsiezentrum, zuvor war sie als selbstständige Töpferin tätig. Die Arbeit nun sieht sie als „neue Herausforderung“ - die sie, ihren strahlenden Augen nach zu urteilen, glücklich macht.

Neugier ist da

Überhaupt scheinen hier alle ziemlich glücklich zu sein. Geschäftsführer Wallmann zum Beispiel: „Das ist doch Inklusion, wie man sie lebt!“ Wenn es nach ihm geht, wird in Zukunft aus der Schauwerkstatt von Zeit zu Zeit sogar eine Mitmach-Werkstatt werden. Töpferkurse soll es geben, die die Tür der Werkstatt noch ein bisschen weiter öffnen sollen - für Kindergartengruppen ebenso wie für Rechtsanwaltbüros. „Die Neugierde ist da“, gibt sich Wallmann sicher. Wahrscheinlich könnte er lange über das referieren, was er „Zeitalter der Inklusion“nennt - wäre da nicht noch ein anderer wichtiger Wandel zu besprechen, der dem Epilepsiezentrum bevorsteht.

Es ist der Wandel zum „richtigen Industriebetrieb“, formuliert Hubertus Schreiber. Er ist der Werkstattleiter und als solcher Strippenzieher der wirtschaftlichen Kurskorrektur. „Früher hieß es: Hauptsache, die Leute haben etwas zu tun“, ärgert er sich. Die Folge: Aufträge, die nur wenig Geld bringen und ein Lohn weit unter Mindestlohnniveau für die 91 Behinderten, die in der Metallwerkstatt arbeiten. „Aber die Leute können und wollen mehr!“ Also sei es an ihm, auskömmliche Großaufträge zu akquirieren– und so nicht nur den Lohn, sondern auch die Wertschätzung der Menschen zu steigern.

Das Genehmigungsverfahren läuft

Damit das gelingt, heißt es: investieren, investieren, investieren. Für „unerlässlich“ hält er vor allem eine Lagerhalle am Radeberger Standort. Mit 700 bis 800 Quadratmetern soll sie den ganzen unteren Parkplatz ausfüllen. Den Plan steht, die Halle nicht: Man hängt im Genehmigungsverfahren – und ist doch optimistisch. Was, wenn Lagerhalle und Kurskorrektur scheitern? „Das wird nicht passieren“, sagt Schreiber nach kurzem Zögern. „Diesen Schritt sind schon viele Werkstätten vor uns gegangen. Alle haben gesagt: macht!“

