Gläserne Attraktion In Kürze startet der Anbau des lange gewünschten Aufzugs für Schloss Klippenstein. Doch damit nicht genug.

An der Rückseite von Schloss Klippenstein wird ab Juli ein gläserner Aufzug angebaut. Mitte des nächsten Jahres soll das Ganze fertig sein. Anschließend wird auch der Schloss-Garten verschönert. © Thorsten Eckert

Dresden hat die Gläserne Manufaktur und Radeberg wird demnächst einen Gläsernen Aufzug haben. An der Nordfassade von Schloss Klippenstein nämlich. Und ein bisschen hat beides sogar miteinander zu tun. Denn während die Dresdner Manufaktur mit ihrer neuen Elektromobil-Ausstellung und der Produktion des neuen Elektro-Golfs von Volkswagen bei Autokäufern, aber auch Touristen kräftig punkten will – ist Schloss Klippenstein natürlich ebenfalls ein Magnet für Besucher. Wenn auch kein Elektromagnet, um im sprachlichen Bild zu bleiben.

Und doch hat das Schloss mit seinen spannenden Ausstellungen eine Menge für Touristen zu bieten. Nicht zuletzt mit der jüngst eröffneten neuen Dauerausstellung zur Industriegeschichte Radebergs. Und da kommt auch wieder der Bogen zur Gläsernen Manufaktur von Volkswagen ins Spiel; in Radeberg stand einst schließlich die Wiege des deutschen Automobil-Karosseriebaus. Und überhaupt ist die Bierstadt eine sehr interessante Industriestadt.

Fördermittel stehen bereit

Und um nun also den Tourismus-Magneten Schloss Klippenstein noch ein wenig anziehender zu machen, hatte sich die Stadt um Fördermittel des sächsischen Wirtschaftsministeriums zur Tourismusförderung beworben. Und auch genehmigt bekommen. Mit deren Hilfe wird nun also der schon seit Jahren diskutierte Aufzug ans Schloss gebaut – und im Anschluss auch noch der bisher nicht genutzte Park umgestaltet.

Immerhin exakt 834 106 Euro fließen dabei aus dem Ministerium in das Projekt, das insgesamt rund 1,4 Millionen Euro kosten wird. Und die ersten vorbereitenden Arbeiten für den Aufzugbau starten dabei bereits Anfang Juni. „Die Vergabe der ersten direkten Arbeiten für den Bau wird dann Ende Juni im Stadtrat erfolgen und im Juli kann der Bau dann starten“, so Radebergs Bauamtsleiterin Uta Schellhorn. Bis Mitte des nächsten Jahres werden die Arbeiten laufen; anschließend geht es dann an die Parkgestaltung“, beschreibt die Bauamtschefin. Damit dürfte dann alles im Frühjahr 2019 fertig sein. Passend zum großen Stadtjubiläum „800 Jahre Radeberg“, das dann gefeiert wird.

Tourismus ist zum Wirtschaftsfaktor geworden

Dass sich die Investition in den Schloss-Aufzug lohnen wird, davon ist auch Radebergs Wirtschaftsreferent Marco Wagner überzeugt. Und verweist auf entsprechende Zahlen. Insgesamt rund 100 000 Besucher kommen alljährlich nach Radeberg. Über 40 000 zum Beispiel allein ins Biertheater, und auch die Brauerei lockt rund 20 000 Besucher zu ihren Rundgängen. Tourismus ist längst ein Wirtschaftsfaktor in Radeberg, der zudem für immer mehr Arbeitsplätze in der Bierstadt sorgt. Denn jeder Besucher lässt hier Geld in den Geschäften, die Hotels profitieren. Marco Wagner verweist dabei regelmäßig unter anderem auf die knapp 300 Betten in Hotels und Pensionen in Radeberg. „Wir können uns in Radeberg über gut 35 000 Übernachtungen pro Jahr freuen – Tendenz steigend“, machte er jüngst deutlich. Demnächst könnte also mit dem neu gestalteten Schloss-Park und dem Aufzug auch Schloss Klippenstein noch stärker ins touristische Blickfeld rücken als bisher. Denn durch den Aufzug wird es natürlich auch älteren oder behinderten Besuchern leichter, sich die Ausstellung in den auf dem Felsen thronenden Räumen anzuschauen.

Und auch vorm Schloss wird sich im zweiten Schritt dann also eine Menge tun. Der Schlossteich erhält eine Frischekur, die Ufermauer wird saniert. Durch den Park soll zudem ein Rundweg führen. Auch eine Möglichkeit zum Aufbau eines Veranstaltungszeltes soll es geben; wobei die Fläche auch „open air“ genutzt werden kann. Quasi eine Freilichtbühne im Kleinformat. Der Schloss-Förderverein hatte vor Jahren fast 10 000 Euro für die Planung gesammelt und der Stadt gespendet. Eine wichtige Anschubfinanzierung, die sich nun auszahlt.

zur Startseite