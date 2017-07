Billard Glänzender Auftakt – aber dann? Die Döbelner Poolstars starten mit einem Achtungserfolg in die Oberliga. Am Ende der Saison steht dennoch der Abstieg.

Maik Thiele erreichte bei den Döbelner Poolstars die beste Einzelbilanz. Er gewann 18 von 38 Spielen. © Dietmar Thomas

Die abgeschlossene Saison war für die beiden Billardmannschaften der Poolstars Döbeln ein Auf und Ab der Gefühle. Sowohl die „Erste“ in der Oberliga, als auch die zweite Vertretung in der Landesliga ließen Konstanz und Kontinuität in ihren Leistungen missen. Das spiegelte sich dann auch dramatisch in den jeweiligen Endplatzierungen wider. Die Oberligatruppe um Teamleiter André Dittmann musste in den sauren Apfel beißen und den direkten Wiederabstieg in Kauf nehmen.

Dabei war der Saisonauftakt in der höchsten sächsischen Spielklasse vielversprechend. Mit dem Billard Team Vogtland, wurde gleich mal eine erfahrene und spielstarke Crew besiegt. Doch danach gelang den Mittelsachsen nicht mehr viel. Sie mussten vier, zum Teil eklatante, Niederlagen einstecken, ehe sie wieder ein Erfolgserlebnis feiern konnten. Nach dieser Niederlagenserie folgten ein Sieg und ein Unentschieden. Eine erneute Niederlage wurde mit einem tollen Erfolg gegen BiBaBo Leipzig II beantwortet. Eigentlich waren die Döbelner Billarder im sicheren Fahrwasser und konnten sich nun nur noch selbst in Bedrängnis bringen. Unerklärlicherweise brachen die Leistungen der gesamten Truppe erheblich ein. Während die unmittelbare Konkurrenz im Abstiegskampf punktete, ging bei den Poolstars nichts mehr. So fanden sie sich zwei Spieltage vor Schluss einen beziehungsweise zwei Punkte vor den beiden Abstiegsrängen wieder. Die Dramaturgie hätte besser nicht sein können. Denn die Billarder des ESV Lok Döbeln mussten gegen ebendiese beiden Vertretungen aus Chemnitz und Plauen noch antreten.

Diese Duelle wurden für die Poolstars zum Debakel. Nach desolaten Leistungen wurden die Muldestädter sogar noch auf den letzten Platz durchgereicht und mussten den schmerzhaften Weg in die Verbandsliga antreten.

Auffallend ist, dass keiner der eingesetzten Akteure eine positive Spielbilanz verbuchen konnte. Am besten schnitt noch Maik Thiele ab, der von 38 Duellen 18 gewann. Kapitän André Dittmann und Robby Sauer traten ebenfalls 38-mal an den Tisch und gewannen 15 beziehungsweise zwölf Spiele. Rico Funke verbuchte in 27 Einsätzen neun Siege. Zudem kamen Matthias Neuber, Matthias Glauer und Mario Kattner zum Einsatz.

In der Landesliga konnte die zweite Mannschaft um Teamkapitän Matthias Glauer den vierten von sechs Rängen erreichen. Der Abstand zum Spitzentrio betrug zwar zwölf beziehungsweise 14 Punkte, doch dieser Schein trügt. In vier Aufeinandertreffen mussten sich die Poolstars-Reservisten nur mit 5:7 geschlagen geben. Mit etwas mehr Glück in den entscheidenden Szenen, wäre hier und da auch ein Sieg möglich gewesen. Ihre drei Saisonsiege fuhren die Döbelner gegen die beiden Tabellenschlusslichter aus Dresden (Hin- und Rückspiel) und Bautzen (Hinspiel) ein. Matthias Glauer mit 23 Siegen aus 30 Spielen und Mario Kattner (14 aus 26) verbuchten eine positive Einzelbilanz. (DA/rsa/fk)

Abschlusstabelle Oberliga

1. 1. PSC Dresden 14 14 0 00 42 147:021

2. BIBABO Leipzig 14 10 1 03 31 094:071

3. Billard Team Vogtland 14 07 1 06 22 083:085

4. BIBABO Leipzig II 14 06 1 07 19 075:090

5. PPC-Joker Leipzig II 14 06 0 08 18 083:085

6. 1. Chemnitzer BC 14 04 0 10 12 064:104

7. PBC Treff As Plauen 14 03 2 09 11 063:105

8. Poolstars Döbeln 14 03 1 10 10 060:108

Abschlusstabelle Landesliga Ost

1. BC Empor Freiberg 10 7 2 1 23 79:41

2. BC Joes Dresden II 10 7 2 1 23 74:46

3. 1. PSC Dresden III 10 6 3 1 21 78:42

4. Poolstars Döbeln II 10 3 0 7 09 59:61

5. BiGa Bautzen 10 2 0 8 06 36:84

6. BC Joes Dresden III 10 1 1 8 04 34:86

