Glänzende Karossen im Volkspark Joachim Förster und Hans Kasper gehören zu den über 200 Teilnehmern, die am Sonnabend und Sonntag die Besucher der Insel Classic der Oldtimer auf der Schlossinsel in Uhyst lockten.

Joachim Förster (links) und Hans Kasper mit ihren Oldtimern © Rolf Ullmann

Uhyst. Joachim Förster und Hans Kasper rollten mit ihrem Trabant 601 und dem Campinganhänger Dübener Ei beziehungsweise mit einem Trabant 1.1 und einem Friedel-Wohnwagen von Horka zur Insel Classic der Oldtimer auf der Schlossinsel in Uhyst.

Die beiden Enthusiasten gehören zu den über 200 Teilnehmern, die am Sonnabend und Sonntag die Besucher in wahren Scharen auf das Ausstellungsgelände rund um die Schlossinsel im Volkspark von Uhyst an der Spree lockten. Neben den Besitzern von Oldtimern aus dem Landkreis Görlitz lockt die Insel Classic auch zunehmend Teilnehmer mit ihren tollen Gefährten aus anderen Teilen von Sachsen, Berlin und Brandenburg in den Boxberger Ortsteil. (SZ)

