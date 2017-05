Leichtathletik Glänzende Ausbeute Maximilian Skarke ist in vier Disziplinen angetreten. Dreimal konnte er gewinnen.

Beim Sachsenmeeting in Chemnitz wusste Maximilian Skarke vom Döbelner SC (rechts) auch im Hürdenlauf zu überzeugen. © privat

Chemnitz. Zum Abschluss der ersten Wettkampfserie vor den Kreis-Kinder-und Jugendspielen (9. bis 11. Juni in Freiberg) startete Maximilian Skarke (AK M 12) vom Döbelner SC beim Sachsenmeeting in Chemnitz. In vier Einzeldisziplinen trat er gegen die führenden Sportler der vergangenen Mehrkampfmeisterschaft an. „Mit drei Siegen und einem dritten Platz sorgte Maximilian für ein starkes Ergebnis. Er hat sich damit eine gute Grundlage für die kommenden Meisterschaften geschaffen“, freute sich Trainer Peter Rother.

Im ersten Wettkampf, dem Ballwurf, schaffte Maximilian im dritten Wurf die Siegerweite von genau 40 Metern. Im Zeitlauf über 75 Meter platzierte er sich knapp geschlagen als Zweiter, lief aber persönliche Bestzeit und blieb erstmals unter elf Sekunden. Seine 10,69 s reichten zum dritten Platz. Zwei weitere Siege erkämpfte sich Maximilian Skarke im 60-Meter-Hürdenlauf (10,22 s) und im Weitsprung mit einer Weite von 4,52 m. Dabei ließ er jeweils seinen „ewigen Mitkonkurrenten“, Steven Freund vom LAC Erdgas Chemnitz, hinter sich.

Paula Friebe (14) war ebenfalls in Chemnitz am Start. Sie beendete das Kugelstoßen mit persönlicher Bestleistung und belegte mit 9,15 m den sechsten Platz. In ihrem erstem 80-Meter-Hürdenlauf (14,73 s) und im Sprint über 100 Meter (14,35 s) konnte sich jeweils nicht im vorderen Bereich platzieren. (DA/dsc)

zur Startseite