Gitterseer Straße wird gesperrt Ab Mittwoch werden Busse umgeleitet. Wie lange die Vollsperrung andauert, steht noch nicht fest.

Die Gitterseer Straße wird in Höhe Bannewitzer Straße ab Mittwoch gesperrt. Das teilt der Regionalverkehr Dresden (RVD) mit. Die Busse der Linie C werden umgeleitet. Die Haltestelle Freital, Birkigt Schule wird in Fahrtrichtung Bannewitz auf die Ludwig-Richter-Straße verlegt. Deswegen beginnt die Fahrt der Linie C mit planmäßiger Abfahrt 6:37 Uhr ab Freital, Birkigt Schule an der Haltestelle Freital, Schreberstraße. Die Fahrt aus Saalhausen endet um 6.32 Uhr auch an der Haltestelle Schreberstraße. Wann genau die Vollsperrung wieder aufgehoben wird, steht noch nicht fest.

Die Wasserversorgung Weißeritzgruppe (WVW) tauscht seit April in Birkigt alte Wasserrohre aus. Die Leitungen waren sehr anfällig, es gab immer wieder Rohrbrüche – 23 in den vergangenen 23 Jahren hat das Unternehmen gezählt. Seit dem Ende der Sommerferien wird in der Bannewitzer Straße gearbeitet. Verlegt werden neue Kunststoff-Rohre. (SZ/sca)

