Gitarrenklänge in der Stadtkirche

Die Band „Three Styles“ wird im kommenden Jahr für eine Premiere sorgen. Sie wird in der St.-Wolfgang-Kirche das erste Konzert einer neuen Veranstaltungsreihe bestreiten, die von der Stadt Glashütte organisiert und finanziert wird. © PR/Stephan Roeh

Die altehrwürdige St.-Wolfgang-Kirche zu Glashütte hat schon einiges erlebt. Oft waren hier auch schon Gitarrenklänge zu hören. Ein Gitarrenfestival gab es hier allerdings noch nicht. Das wird sich ändern. Am 13. Mai sind drei begnadete Gitarrenspieler zu Gast, die Klassik-, Jazz- und Flamenco-Titel spielen werden. Organisiert wird das Konzert von der Stadt Glashütte.

Gedacht ist es als Ausgleich für die Konzerte, die es bisher im Atrium der Manufaktur Glashütte Original gab. Seit 2012 lud die Stadt dort zu Konzerten und Lesungen ein. Im Herbst kündigte der Uhrenhersteller die bisherige Zusammenarbeit auf, er meldete Eigenbedarf an. Sebastian Krumbiegel sollte am 5. November das Abschiedskonzert in dieser Reihe geben. Als Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) das im Stadtrat ankündigte, versprach er, Ersatz zu finden. Laut dachte er darüber nach, Konzerte in der St.-Wolfgang-Kirche oder in der städtischen Prießnitztalhalle anzubieten. Beide Orte wurden in den folgende Wochen genauer unter die Lupe genommen und bewertet. Nun steht fest, dass die Stadt zweigleisig fahren wird. Zum einen will sie selbst Angebote machen, zum anderen möchte sie es anderen – vor allem den in der Stadt tätigen Vereinen – erleichtern, selbst Veranstaltungen zu organisieren.

In der St.-Wolfgang-Kirche will die Stadt Konzerte ausrichten. Nach dem Gitarrenfestival soll es im September ein Konzert mit der Klezmerband Mischpoke geben. Mit beiden Konzerten möchte das Rathaus „das kulturelle Leben in der Stadt bereichern und beleben“, sagt Dreßler. Sollten beide Konzerte gut besucht werden, könnte es 2018 wieder vier geben. Eigentlich wollte die Stadt schon im nächsten Jahr mehr Konzerte anbieten. Doch nach der Absage der Manufaktur Glashütte Original sei wenig Zeit fürs Umplanen und das Organisieren von Ersatz gewesen, sagt Dreßler.

Mehr Kirchenmusik als in diesem Jahr

Da viele Künstler langfristig gebucht werden, sei es schwierig, Künstler zu verpflichten, ergänzt er. Zudem habe man ganz bestimmte Musiker gesucht. Ihre Musik soll nicht nur bei einem größeren Publikum ankommen, sie soll auch zum Ambiente der Kirche passen. Mithilfe der Agentur Art Bohme ist es der Stadt gelungen, zwei Gruppen zu verpflichten.

In der Prießnitztalhalle wird die Stadt keine Konzerte organisieren. Diese bleibe Vereinen vorbehalten, die „einen weiteren Beitrag zu einem bunten kulturellen Angebot leisten“ wollen, sagt Dreßler. Die Stadt werde das 2017 auch finanziell unterstützen und stellt dafür mehrere Tausend Euro zur Verfügung, damit die Turnhalle entsprechend umgestaltet werden kann. Dass das möglich ist, bewies der Glashütter Freizeit- und Kulturverein zweimal. Sowohl im letzten als auch in diesem Jahr lud er zum Adventstanz in die Halle ein. Knapp 300 Besucher waren zuletzt gekommen. Vereinschef Maik Lehmann zeigte sich zufrieden, da er mehr Besucher als beim Tanz ein Jahr zuvor hatte. Deshalb soll es mit aller Wahrscheinlichkeit auch 2017 einen Adventstanz und eine weitere Veranstaltung geben, kündigt er gegenüber der SZ an.

Die Stadt wird darüber hinaus auch weiter die Kammerkonzertreihe im Reinhardtsgrimmaer Schloss unterstützen. Sechs Konzerte sind geplant. Und wer Kirchenmusik mag, wird 2017 auf seine Kosten kommen. Denn die Kirchgemeinde Reinhardtsgrimma wird 2017 wieder zu Orgelkonzerten einladen. Auch in der Glashütter St.-Wolfgang-Kirche wird es erneut Orgel- und Chorkonzerte geben. Die fanden 2016 nicht statt, weil die Decke im Kirchschiff rekonstruiert wurde.

