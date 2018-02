Gitarrenfestival in den Landesbühnen

Mit seinen Kenntnissen der armenischen Folklore ist der Gründer des Aguas-Trios, Grigor Shagoyan, der unersetzliche Ideengeber und das Gesicht des Ensembles. Am 24. Februar spielt er im Foyer der Landesbühnen. Foto: Aguas

Radebeul. Nach dem Bühnenball am Sonnabend gehen die Mitarbeiter der Landesbühnen vom 16. bis 25. Februar in eine Pause. Sie haben ein erfolgreiches Jahr 2017 absolviert und im Januar/Februar bereits vier Premieren auf die Bühne gebracht. Mit 183 000 Zuschauern erreichten die Landesbühnen 9 000 Besucher mehr als 2016.

Damit die Theatertüren in dieser Zeit nicht geschlossen bleiben, ist wieder eine Winterlounge geplant. Seit fünf Jahren gibt es diese Konzertreihe, die im Winter zusätzlich zum Spielplan des Hauses ein abwechslungsreiches Programm anbietet und jedes Jahr mehr Zuschauer anzieht. Hier kommen und kamen bisher Liebhaber außergewöhnlicher Klangwelten, von Jazz und Pop, Weltmusik, Chanson, schrägem Humor, schrillen Lesungen und vielem mehr auf ihre Kosten.

In diesem Winter laden die Landesbühnen zum Gitarrenfestival ein. Am 16. Februar spielt Peer Fritze, Gitarre, im Duo Alguna Vez mit Johannes Doschew und präsentiert sein Clubprogramm mit Flamenco, Romanzen und spanischem Pop, darunter Titel von seiner neuen CD „Ayeres de ensueños“. Silvio Schneider – Gitarrist und Komponist aus Dresden – mischt am 18. Februar in seinem Soloprogramm Crossroads Smooth-Bossa mit Samba-Rhythmen, Jazz mit Pop, etwas Sting und Michael Jackson sowie Einflüssen aus Flamenco und Klassik. Stargast des Abends ist Michael „Kosho“ Koschorreck, ein Söhne-Mannheims-Mitglied.

Der Gitarrist Bertram Burkert fühlt sich gleichermaßen in der Klassik wie auch im Jazz zu Hause. Mit seinem Jazzquartett Flunder aus Berlin (Gitarre, Trompete, Kontrabass, Schlagzeug) nimmt er das Publikum am 23. Februar mit auf eine Reise zum modernen „Minimal Jazz“. Grigor Shagoyan kommt am 24. Februar ins Glashaus. Er stammt aus Armenien und lebt seit 2002 in Deutschland. Nach einer wilden Zeit in armenischen Rockbands hat er seine Nische letztendlich in der Weltmusik gefunden. Der Aguas-Arrangeur und -Komponist hat auch als Solist ein facettenreiches Programm kreiert. Durchzogen von Emotion und Leidenschaft erklingt seine professionell ausgebildete Stimme, gepaart mit der expressiven Jost-von-Huene-Gitarre.

Zum Abschluss am 25. Februar tritt das Lars-Kutschke-Quartett (Lars Kutschke, Michal Skulski, Oli Klemp und Claas Lausen) auf. Kutschke, Gitarrist und Komponist zwischen R&B, Blues, Jazz und Rock, gastierte in den letzten Jahren mit diversen Projekten in 40 Ländern auf vier Kontinenten. Er wird u.a. Titel seines Albums „Right Here Right Now“ vorstellen. (SZ)

Beginn: jeweils 19.30 Uhr, Karten zu 15, erm. 12 Euro, Kinder 7 Euro, gibt’s an der Theaterkasse (Di. - Fr., 10 - 18, Sa., 11 - 14 Uhr), unter kasse@landesbuehnen-sachsen.de oder Tel. 0351 8954214; Abendkasse: 17, 14 bzw. 7 Euro

zur Startseite