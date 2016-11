Gipfeltreffen in Großenhain Spitzenreiter erwartet Verfolger aus Mittweida. Gröditzer in der Favoritenrolle, im Kellerduell empfängt Coswig die Meißner.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse Mitte ragt eine Partie heraus. Am Sonnabend stehen sich Tabellenführer Großenhainer FV und Verfolger Germania Mittweida auf der Jahnkampfbahn gegenüber. Das Gipfeltreffen wird um 14 Uhr angepfiffen und vom Zittauer Schiedsrichter Tobias Weickelt geleitet. Die Gastgeber sind noch ohne Niederlage und führen die Tabelle mit 23 Zählern an. Germania hat vier Punkte weniger auf dem Konto, aber auch eine Partie weniger bestritten. Nach überstandener Grippe können die Großenhainer wieder auf Paul Konrad Witschel setzen, den Trainer Andreas Jachmann zuletzt im Derby gegen die SG Kreinitz (3:1) geschont hatte.

Punktgleich mit Germania Mittweida rangiert der FV Gröditz 1911 auf Platz drei. Zu Gast ist am Sonnabend der SV 05 Hartmannsdorf (12.), der seine fünf Auswärtsspiele verloren hat. „Wir müssen uns wieder disziplinieren“, fordert Gröditz-Coach Michael Schuster, nachdem seine Schützlinge in den letzten drei Spielen eine Rote Karte sowie zwei Gelb-Rote und neun Gelbe Karten kassierten.

Während die Kreinitzer diesmal spielfrei sind, stehen sich am Sonnabend das noch sieglose Schlusslicht Grün-Weiß Coswig und der Meißner SV (13.) im Kellerduell gegenüber. Die Domstädter haben mit Abstand die meisten Gegentreffer im 15er Feld kassiert (37), die Coswiger nach Heidenau die wenigsten Tore (sieben) erzielt.

Die Landesklasse Ost wird weiterhin vom Radebeuler BC angeführt, der 21 von 24 möglichen Punkten geholt hat. Der RBC reist am Sonnabend zum Neuling SG Crostwitz 1981. Gespielt wird ab 14 Uhr. Nach einem völlig missglückten Saisonstart mit vier Niederlagen in Folge hat der Aufsteiger fünf Spiele nicht mehr verloren (zwei Siege, drei Remis). Zuletzt holten die Crostwitzer in Bad Muskau einen Punkt (3:3), wobei die Gastgeber erst in der fünften Nachspielminute ausglichen.

