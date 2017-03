Artikelempfehlung

Gipfeltreffen in Bischofswerda

Fußball. In der Oberliga treffen am 20. Spieltag der Tabellenzweite Bischofswerdaer FV und Spitzenreiter Germania Halberstadt aufeinander. Beide Teams trennen drei Punkte, zudem verweisen die Anhaltiner auf die um zehn Treffer bessere Tordifferenz. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz. Die Halberstädter waren in der Vorsaison aus der Regionalliga abgestiegen und hatten danach Cheftrainer Andreas Petersen in den Vorderharz zurückgeholt. Von 2007 bis 2012 hatte der 56 Jahre alte Vater von Bundesliga-Torjäger Nils Petersen (SC Freiburg) bereits bei Germania gearbeitet und in die 4. Liga geführt. Danach folgten die Stationen 1. FC Magdeburg, BSV SW Rehden und TSG Neustrelitz.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/gipfeltreffen-in-bischofswerda-3638188.html