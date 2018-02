Handball Gipfeltreffen Tabellenführer Neudorf/Döbeln muss in der Sachsenliga der Frauen bei den Verfolgerinnen von der HSG Rückmarsdorf ran.

HSG-Spielerin Sandra Laudel wird trotz ihres hohen Handballalters von seit heute 40 Jahren auch am Sonnabend zu den Leistungsträgerinnen von Sachsenligatabellenführer HSG Neudorf/Döbeln zählen, der im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten HSG Rückmarsdorf antreten muss. © Dirk Westphal

Döbeln. Es wird nicht langweilig auf der Sachsenebene. Sowohl die Neudorf/Döbelner Teams als auch die Waldheimer stehen am Sonnabend vor reizvollen Auswärtsaufgaben.

Sachsenliga Frauen

Eine anspruchsvolle Herausforderung wartet auf die HSG Neudorf/Döbeln (1./23:7) bei der HSG Rückmarsdorf (2./18:10). Die Gastgeberinnen überzeugen seit längerer Zeit mit sehr guten Leistungen und sind ein ernstzunehmender Konkurrent im Titelkampf. Der Tabellenführer wird sehr starken Widerstand bekommen, denn mit einem Heimsieg kann Rückmarsdorf bis auf einen Minuspunkt an die Mittelsächsinnen herankommen. Neudorf/Döbeln ist aber auch in fremder Umgebung immer in der Lage, mit der konsequenten Umsetzung der eigenen Vorzüge gegen ein Spitzenteam erfolgreich zu sein. Kühler Kopf und absoluter Siegeswille sind in dieser wichtigen Begegnung gefragt, zumal die Truppe Sandra Laudel, die am Freitag ihren 40. Geburtstag feiert, sicher ein nachträgliches Geschenk machen will. „Das wäre sicher schön, aber es wird ein ganz schwerer Gang werden. Rückmarsdorf hat in dieser Saison zu Hause noch kein Spiel verloren. Das liegt sicher auch am Harzverbot, unter dem wir uns schon in Heidenau schwergetan haben. Und Rückmarsdorf ist sicher ein Team, das noch etwas stärker ist. Wir werden aber unser Bestes geben“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger.

Sachsenliga Männer

Beim HVO Cunewalde/Sohland (8./9:17) gastiert die HSG Neudorf/Döbeln (4./12:8). An die Auswärtsspiele der vergangenen Jahre haben die Mittelsachsen keine guten Erinnerungen, denn in Cunewalde war, wie zu Hause, meist kaum etwas zu holen. Im Hinspiel konnte dieser Bann gebrochen, und der erste Sieg gegen den HVO nach ganz langer Zeit gefeiert werden. Um sich die Chance auf einen vorderen Tabellenplatz zu erhalten, sollte von den Neudorf/Döbelnern mit aller Konsequenz der Auswärtserfolg angestrebt werden. Dass dies bei den unbequemen Oberlausitzern nicht einfach ist, wissen die HSG-Männer. Deshalb ist auch ein optimaler Auftritt notwendig, um nicht wichtige Punkte liegen zulassen.

„Das Hinspiel war eng und uns ist bewusst, dass die Cunewalder nach ihrem Derbysieg auf einer Euphoriewelle schwimmen und mit viel Selbstvertrauen auflaufen werden“, sagte HSG-Trainer Thomas Schneider und fügte an: „Da heißt es, von Anfang an gegenzuhalten, wenn du etwas Zählbares mitnehmen willst. Dennoch wollen wir die Punkte hamstern, um eine gute Saison zu spielen.“ Wieder mit dabei wird Tobias Rudolph sein, zudem wird der 17-jährige Lucas Greim, nach seinem tollen Auftritt gegen Hartha, erneut mit einer Einsatzchance rechnen können. Wie der Verein mitteilte, wird kein Fanbus nach Cunewalde fahren.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (10./9:21) spielt auswärts beim HSV Weinböhla (4./18:12). Die Waldheimer brauchen weiter Pluspunkte, um die Chance auf den Klassenerhalt aufrecht zu erhalten. Das wird beim recht soliden HSV eine ganz anspruchsvolle Aufgabe. Um dieses Spiel zu gewinnen, muss der VfL schon eine optimale Leistung abliefern und auf Schwächen der Gastgeber hoffen. „Wir haben zwei gute Spiele gemacht, aber ein gewonnenes reicht nicht. Wir müssen jetzt weiter punkten“, sagte VfL-Trainer Michael Henoch und fügte an: „Wir fahren optimistisch nach Weinböhla und können uns mit dem Niveau der vergangenen beiden Begegnungen durchaus etwas ausrechnen.“

Verbandsliga Männer Staffel West

Bei der HSG Rückmarsdorf (3./23:7) ist Aufsteiger HSG Neudorf/Döbeln II (11./7:23) in der Außenseiterrolle. Der Tabellendritte erscheint in eigener Halle als eine ziemliche Macht und er wird sich gegen den Neuling keine Blöße geben wollen. Die Neudorf/Döbelner müssten schon einen imposanten Auftritt auf die Platte bringen. Nur so könnten sie ihre minimale Chance in einen vollen Erfolg ummünzen. Ganz unmöglich erscheint das zwar nicht, aber momentan ist es auch schwer vorstellbar. „Die sind Dritter, entsprechend schwer ist die Aufgabe, zudem wir keine Unterstützung von der ersten Mannschaft bekommen und mit Tobias Claassen, Toni Faß und Marco Hack drei Stammspieler fehlen werden“, sagte HSG-Trainer Marc Süße und fügte an: „Es wird halt schwer. Wir wollen uns dennoch so teuer wie möglich verkaufen, aber die Punkte für den Klassenerhalt müssen wir wo anders holen.“

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (5./16:14) ist beim HSV Weinböhla (6./15:15) zu Gast. Im Normalfall ist das eine Partie auf Augenhöhe mit recht offenem Ausgang. Das derzeitige Hauptproblem der Waldheimerinnen ist die manchmal recht dünne Spielerdecke und damit auch die Schwierigkeit, über die volle Spielzeit eine konstant gute Leistung abzuliefern. Unter diesen Umständen sind die Gastgeberinnen favorisiert, aber die Zschopaustädterinnen brauchen sich auch nicht von vornherein aufzugeben. „Wir wollen aus einer ordentlichen Deckung vorn das Spiel machen. Wenn uns das gelingt, und die Einstellung wieder stimmt, ist auf alle Fälle ein Sieg drin“, sagte VfL-Trainer Ulf Seeger.

Bezirksliga Männer Leipzig

Bei der SG Motor Gohlis Nord Leipzig (4./18:14) ist der VfL Waldheim 54 II (7./14:16) gefordert. Nach vier Niederlagen in Folge wird es für die Zschopaustädter wieder mal Zeit, zu punkten. Sonst muss der Blick ernsthaft nach unten gehen. Bei den sehr soliden Leipzigern wird das bei der derzeitigen personellen Situation der VfL-Männer keine leichte Sache. Chancenlos ist Waldheim nicht, für den eigenen Erfolg muss aber auch alles optimal laufen.

Beim SC DHfK Leipzig II (5./17:15) spielt der SV Leisnig 90 (11./10:20). Die in akuter Abstiegsgefahr befindlichen Bergstädter brauchen Punkte, um den Anschluss nicht noch weiter zu verlieren. Die Aufgabe beim Tabellenvierten erscheint nicht einfach, aber auch nicht unlösbar. Der SVL muss sich gegenüber den letzten Spielen jedoch schon deutlich steigern, um den Auswärtssieg zu landen.

Bezirksliga Frauen Leipzig

In der Meisterrunde beginnen die Rückspiele. Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./12:2) muss beim NHV Concordia Delitzsch 2010 (4./7:5) antreten. Das Hinspiel konnte die HSG zu Hause ganz klar gewinnen. Eine Wiederholung des Erfolgs ist für die Behauptung des Spitzenplatzes ganz wichtig. Spielerisch hat Neudorf/Döbeln die Vorteile auf seiner Seite, aber das allein wird nicht reichen. Für den durchaus möglichen Auswärtssieg muss zur Spielkultur auch noch größter kämpferischer Einsatz kommen.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Im Nachbarschaftsderby stehen sich die HSG Muldental 03 (4./8:8) und der VfL Waldheim 54 III (2./14:6) gegenüber. Das wird eine recht spannende Angelegenheit. In guter Verfassung können beide Vertretungen ansprechende Handballkost zeigen. Der Muldentaler Heimvorteil dürfte keine große Rolle spielen, denn die Waldheimer wollen im Derby zeigen, dass sie der bessere Kreisligist aus der Döbelner Region sind. Der Ausgang der Partie scheint offen.

