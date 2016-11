Gipfel zum Sport im Kreis Die diesjährigen Ehrenamtspreise sind vergeben. Bald soll auch das Engagement in Sportvereinen noch mehr in den Fokus rücken.

Der hiesige Kreissportbund hat auf Schloss Burgk in Freital 14 ehrenamtliche Sportfreunde aus dem Landkreis für ihr Engagement gewürdigt. Sie erhielten Glaspokale, Urkunden und Blumen. © Daniel Förster

Wie geht es weiter mit dem Breitensport und mit dem Leistungssport im Landkreis? Diese Frage soll bei einem Gipfel in der Region im Fokus stehen, den der Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig (CDU) für kommendes Jahr plant. Bei dieser Zusammenkunft sollen Vertreter von Freistaat, Landkreis, von Kommunen, aber auch aus Verbänden und Klubs ins Gespräch kommen.

„Es soll ein großer Gipfel werden, bei dem Ideen zusammengetragen werden sollen“, erklärt Brähmig am Rande der diesjährigen Verleihung des Ehrenamtspreises im Sport 2016 vom Kreissportbund (KSB) in Freital. Bei dem geplanten Treffen gehe es zum einen um eine bessere Vernetzung der Beteiligten, um Aspekte des ehrenamtlichen Engagements, aber auch konkrete Probleme wie Versicherungsfragen in Vereinen. Zum anderen soll dort ebenso der Erhalt von Sportstätten angesprochen werden. „Angedacht ist ein noch nicht festgelegter Termin im ersten Quartal 2017“, so Brähmig. „Vielleicht sogar in Altenberg.“

Also an dem Ort, der weiterhin Bundesstützpunkt für mehrere Wintersportarten wie Bob- Rennrodel- und Skeletonsport sowie Biathlon, aber auch für Mountainbike bleiben will. Der Standort muss sich beweisen. Und Medaillen sind die Währung, um längerfristig mit Zuschüssen rechnen zu können.

Um dauerhaft mit anderen Stützpunkten und Wettkampfeinrichtungen – insbesondere im internationalen Vergleich – konkurrieren zu können, muss dort investiert werden. Das habe man im für den Sport zuständigen Bundesinnenministerium auf dem Schirm. Gleichzeitig müssen sich die Sportstätten aber auch rechnen.

Das gelte ebenfalls für Sportanlagen, die in der Regel dem Breitensport zugute kommen. „Es ist wichtig, in unsere vorhandenen Sportstätten zu investieren“, so der Bundestagsabgeordnete. „Ich verstehe, dass sich der eine oder andere einen neuen Rasen- oder Kunstrasenplatz wünscht.“ Man sollte aus ökonomischer Sicht überlegen, ob es nicht mehr Sinn mache, Sportstätten zu sanieren, statt neue zu bauen.

„Wir würden uns freuen, wenn bei uns was gemacht würde“, sagt Fußballcoach Sven Paeth vom SC Einheit Bahratal-Berggießhübel. Er wurde am Donnerstagabend mit 13 anderen engagierten Ehrenamtlichen auf Schloss Burgk in Freital geehrt.

Der Verein kann nicht über Nachwuchs klagen. Anders verhalte sich das bei Umkleiden und Sanitäranlagen. Hier herrsche Mangel. „Sportlich haben wir keine Probleme, aber man schämt sich schon vor Gästeteams, wenn die nach unseren Heimspielen nicht mal duschen können.“ Dass viele Kinder trotzdem beim Klub bleiben, spricht für sich. „Aber irgendwann fehlen die Argumente, sie zu halten“, sagt Paeth.

Für den Landkreis sei das Thema Sport kein einfaches – wie „alle freiwilligen Ausgaben, sie machen nicht mal ein Prozent unseres Haushalts aus“, so Landrat Michael Geisler (CDU), bei einem Etat über 300 Millionen. Der Sport erhalte eine sechststellige Summe. Für die Zukunft sehe er Spielraum nach oben. Darüber müsse man reden.

Mit fast 41 000 Mitgliedern in 319 Vereinen ist der KSB die stärkste Bürgervereinigung im Landkreis. Dass überhaupt organisierter Sport in Vereinen betrieben werden kann, liegt an dem Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer. Einige von ihnen wurden am Donnerstagabend in Freital ausgezeichnet. Der Ehrenamtspreis wurde seit 1998 bereits an 259 Sportfreunde vergeben.

