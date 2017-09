Ging bei der OB-Wahl alles mit rechten Dingen zu? Nach der langen Wahlnacht in Weißwasser haben sich Leser mit Fragen an die SZ gewandt. Hier sind die Antworten.

Am Ende einer langen Wahlnacht: Gegen halb drei gratuliert Rico Jung (links) dem wiedergewählten Torsten Pötzsch. Jetzt will er das Endergebnis anfechten. © Rolf Ullmann

Der unterlegene Bewerber Rico Jung will die Oberbürgermeisterwahl in Weißwasser anfechten. Gründe nannte er nicht – aber es ist anzunehmen, dass er Unregelmäßigkeiten im Wahlablauf sieht oder zumindest vermutet.

Warum stand der Name von Rico Jung unter dem von Torsten Pötzsch?

Auf dem Stimmzettel ging alles rechtens zu, erklärt die Sprecherin des Innenministeriums, Pia Leson. Hier standen die Namen von Torsten Pötzsch und Rico Jung untereinander – der Amtsinhaber oben, sein Herausforderer unten.

Eine Ungerechtigkeit gegenüber Jung? Nein, heißt es aus dem sächsischen Innenministerium: „Bei den Bürgermeisterwahlen steht immer der sich um die Wiederwahl bewerbende Amtsinhaber an erster Stelle. Danach folgen die Wahlvorschläge der im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen entsprechend der Stimmenzahl bei der letzten Gemeinderatswahl. Die übrigen Wahlvorschläge schließen sich in alphabetischer Reihenfolge an.“

Mangels weiterer Wahlvorschläge rangierte auf dem Stimmzettel also direkt Rico Jung unter Torsten Pötzsch. „Die Anordnung der Wahlvorschläge untereinander gibt diese Reihenfolge am deutlichsten wieder“, erklärt die Ministeriumssprecherin und nennt entsprechende Paragrafen, in denen diese Verfahrensweise festgehalten ist. „Dementsprechend ist auch das Muster für die Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl in Anlage 10 zur Kommunalwahlordnung aufgebaut.“ Ein Muster, von dem in Weißwasser Gebrauch gemacht wurde.

Durfte die Justiziarin des Oberbürgermeisters die Wahl leiten?

Eine Frage, die sich sofort stellt: Darf die Justiziarin des Oberbürgermeisters, mithin also eine Vertraute des Amtsinhabers, als örtliche Wahlleiterin fungieren? Sie darf, antwortet Pressereferentin Pia Leson vom sächsischen Innenministerium. Nur der Amtsinhaber selbst hätte die Wahl nicht leiten dürfen – wegen Befangenheit.

Ging bei der Briefwahl alles mit rechten Dingen zu?

Fast 2 000 Stimmen wurden per Briefwahl abgegeben, sowohl für den Bundestag als auch für die Oberbürgermeisterwahl. Vor allem Senioren, die in Heimen wohnen, nutzten die Briefwahl. Wie viele genau, kann Dietmar Lissina vom Hauptamt der Stadtverwaltung Weißwasser nicht sagen. „Dieses würde eine Auswertung des Wählerverzeichnisses notwendig machen, was nach meiner aktuellen Einschätzung gegenwärtig gegen die Wahrung des Wahlgeheimnisses verstoßen würde.“

Bereits Ende August hätte die Stadtverwaltung die bekannten Träger des Krankenhauses, der Alten- und Pflegeeinrichtungen und von betreutem Wohnen über die bevorstehenden Wahlen schriftlich informiert. „Insbesondere erfolgte der Hinweis auf die Möglichkeit der Briefwahl“, erklärt Lissina.

Bei der Auszählung der Briefwahl wurde zuerst der Wahlbrief geöffnet, in dem sich der Wahlschein und der verschlossene Umschlag mit dem Stimmzettel befanden. Auf dem Wahlschein musste vermerkt sein, ob der Wahlberechtigte selbst oder jemand anderes das Kreuz gesetzt hatte. Wenn jemand anderes, dann musste diese Person eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, dem Willen des Wählers gemäß gehandelt zu haben. Falsche Angaben sind hier strafbar, betont Pia Leson vom Innenministerium.

Die Prüfung der Wahlscheine sei sehr gewissenhaft erfolgt, betont Lissina. Deshalb habe sie so lange gedauert. Bei der Prüfung seien zwei ungültige Wahlscheine gefunden worden – einer für die Bundestagswahl, einer für die OB-Wahl. Am Ende der Auszählung habe aber festgestanden: „Verstöße waren nicht offensichtlich.“

