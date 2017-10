Giganten des Windes

Warum sind mehr Flächen und mehr Windräder notwendig? Bis 2020 sollen mindestens 35 Prozent des Stroms in Deutschland von erneuerbaren Energien kommen, also zum Beispiel von Sonne und Wind. Dieser Anteil steigt bis 2035 auf bis zu 60 Prozent. Ein Großteil davon soll auf die Windenergie entfallen, wobei wiederum die an Land erzeugte Energie den größten Anteil haben soll. Also wird überall nach entsprechenden Flächen gesucht. Der Regionale Planungsverband für das Obere Elbtal und das Osterzgebirge hat die Aufgabe, in der Region Flächen zu finden, auf denen Windanlagen gebaut werden können. Zwölf Flächen sind bereits rausgefallen, sieben noch im Rennen. Dazu gehört Breitenau.

Was macht Breitenau zu einem möglichen Gebiet für Windräder? Auf dem Feld nahe Breitenau gibt es bereits drei jeweils 70 Meter hohe Windanlagen. Sie haben inzwischen Bestandsschutz. Die erste Anlage wurde schon 1996 errichtet, damals als erste Anlage im gesamten Landkreis. Dafür gab es eine Befreiung von den Vorschriften, da es sich um ein Landschaftsschutzgebiet handelt.

Was spricht aus Sicht der Umweltinitiative dagegen? Der wichtigste Grund: die Landschaftsschutzgebiete. Der Logik, einmal Ausnahme immer Ausnahme, will die Umweltinitiative nicht folgen. „Wo Landschaftsschutz dransteht, muss auch Landschaftsschutz drin sein“, sagt sie. Die großartige Landschaft im Osterzgebirge und der Sächsischen Schweiz dürfe nicht noch einmal zerstört werden. Sie sei ein Schatz für Menschen, Tier und Pflanzen und müsse für künftige Generationen erhalten werden.

Gibt es schon solche gigantischen Windräder? Derzeitiger Rekordhalter an Land ist eine Turbine in Rheinland-Pfalz mit 230 Metern. Der Mindestabstand zum nächsten Wohnhaus muss das Fünffache der Höhe des Windrades betragen. Bei einer 200 Meter hohen Anlage wäre das also ein Kilometer. Im Landkreis Meißen stehen schon fünf 200-Meter-Anlagen, eine in Wendischbora, vier in Streumen. Der regionale Riese ist 150 Meter hoch und steht bei Mohorn.