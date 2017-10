Giganten der Urzeit im Großformat Viele der Dinos der Ausstellung in den Klostergärten haben die Größe der Originale.

Bitte nicht zuschnappen: Despina Lison hat sich einen der Dinos schon mal aus der Nähe betrachtet. Die Schau in den Klostergärten ist am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. © Jens Hoyer

Die Urzeit lebt in den Klostergärten. Dort haben am Donnerstag die Mitarbeiter der Firma Sperlich riesige Nachbildungen von Dinosauriern aufgestellt. Der größte ist acht Meter hoch. Weil solche Giganten sich nicht im Stück transportieren lassen, werden die größten dieser Modelle aus glasfaserverstärktem Kunststoff in Einzelteilen transportiert und dann zusammengesetzt. Der Tyrannosaurus Rex ist dabei und der Brachiosaurus. Manche der Urtiere sind verkleinert, die Hälfte aber auch in Originalgröße zu sehen. Die Modell stammen aus China und von einer deutschen Firma aus Deutschland, sagte Mario Sperlich.

In der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Döbeln, wenn“ war über die Dinoausstellung diskutiert worden. Nämlich, ob es sich angesichts der Eintrittspreise von acht und sechs Euro lohnt, die Ausstellung zu besuchen. Mario Sperlich ist der Meinung, dass für das Geld einiges geboten wird. „Wir zeigen auch sechs Filme über Dinosaurier“, sagte er. Es gibt Mini-Dinos zum Klettern für die Kinder und im Grabungscamp die Möglichkeit, selbst nach Fossilien zu buddeln.

zur Startseite