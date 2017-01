Gigaliner tauchen hier nicht auf Die Lkw-Züge sind am ehesten für Automotiv-Standorte wichtig. Strecken im Kreis gibt es nicht.

Ein sogenannter Gigaliner: Die 25 Meter langen Lkw haben in Sachsen für viel Kritik gesorgt, weil Straßen und Kurven gar nicht für so große Fahrzeuge ausgelegt seien. © Symbolbild/dpa

Der Spediteur Wieland Richter hält nichts von der Dauerkritik am Gigaliner. Der Großenhainer ist Präsident des Landesverbandes der sächsischen Verkehrswirtschaft. Die 25 Meter langen Lkw haben in Sachsen für viel Kritik gesorgt, weil Straßen und Kurven gar nicht für so große Fahrzeuge ausgelegt seien. Allerdings werden die Teststrecken, die ab 1. Januar befahren werden, Autobahnen und einige ausgesuchte Bundesstraßen-Abschnitte und Zufahrten zu großen Gewerbegebieten sein. Der Landkreis Meißen wird davon nicht berührt.

Wieland Richter betont auch, die Gigaliner haben mit ihren 25 Metern Länge trotzdem ein vorgeschriebenes Gesamtgewicht von 40 Tonnen. Da die Fahrzeuge schon schwerer als normale Lkw sind, lohnen sie sich nur bei Ladung von leichtem, großem Volumen – wie Zulieferteilen für die Autoindustrie. Am ehesten werden Gigaliner deshalb im Zwickauer Raum und in den Altbundesländern mit Automotiv-Ansiedlungen zu sehen sein. Die engen Straßen und Kreisverkehre rund um Großenhain machen eine solche Ansiedlung daher am Flugplatz nicht gerade attraktiver.

