Giftschlange nutzt Mitfahrgelegenheit

Die Giftschlange fuhr per Autostopp mit. © dpa

Sydney. Den Schreck seines Lebens hatte ein Mann in Australien, als sich plötzlich während einer Autofahrt eine Giftschlange über seine Windschutzscheibe wand. Ted Ogier war im Bundesstaat New South Wales unterwegs, als die Rotbäuchige Schwarzotter aus seiner Motorhaube kroch, wie der Sender ABC am Donnerstag berichtete. Die etwa 2 Meter lange Schlange kroch am Fenster entlang und wickelte sich um einen Rückspiegel.

Er habe einen Kollegen angerufen und um Hilfe gebeten, erzählte Ogier ABC. Mit einem Besen schubste dieser die Schlange vom Auto und ins Gebüsch am Straßenrand. Auf Facebook teilte ihr Arbeitgeber, ein Autoteile-Lieferant, Bilder des blinden Passagiers mit dem Kommentar: „Ich wäre auf der Beifahrerseite rausgesprungen und hätte das Auto mitten auf der Straße stehenlassen.“ Ogier sagte, er glaube, die Schlange sei nachts auf der Suche nach Wärme ins Auto gekrochen.

Der Biss der Rotbäuchigen Schwarzotter ist für Menschen gefährlich, aber in der Regel nicht tödlich. (dpa)

zur Startseite