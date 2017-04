Giftmischerin verurteilt Eine Frau hat Kollegen heimlich ein starkes Beruhigungsmittel verabreicht. Vor Gericht leugnete sie. Nun zeigte sie Einsicht.

Eine Döbelnerin soll Kollegen das starke Beruhigungsmittel Tavor ins Getränk gemischt haben. © Tina Soltysiak

Eine Döbelnerin ist wegen gefährlicher Körperverletzung durch Beibringung von Gift in fünf Fällen rechtskräftig verurteilt. Sie soll Kollegen das starke Beruhigungsmittel Tavor ins Getränk gemischt haben, musste sich deswegen zunächst vorm Amtsgericht Döbeln und zuletzt vorm Landgericht Chemnitz verantworten. Während die Täterin in erster Instanz Berufung eingelegt hatte, verzichtete sie in zweiter darauf. „Sie hat das Urteil akzeptiert“, teilte Marika Lang, Sprecherin des Landgerichts, auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers mit.

Auch die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat keine Revision eingelegt. Aber wohl auch nur, weil kein härteres Strafmaß als in erster Instanz verhängt werden kann. Das lautete: 14 Monate Haft ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung, dazu 150 Stunden gemeinnützige Arbeit, abzuleisten innerhalb von sechs Monaten. Die Täterin soll die Kosten für den Prozess und die Nebenklage übernehmen. Und sie wird für zwei Jahre unter die Aufsicht eines Bewährungshelfers gestellt. Dieses Urteil hatte die Staatsanwältin als „lächerlich“ bezeichnet und gesagt: „Die Angeklagte gehört eigentlich in Haft. Das ist aber nicht möglich, da in Döbeln nur der Verteidiger der Angeklagten, nicht aber die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hatte.“

Beide Gerichte sahen es in Indizienprozessen als erwiesen an, dass die Frau ihren drei Kollegen mehrfach heimlich Gift verabreichte. Im Urin eines Opfers wurde zweimal der Wirkstoff Benzodiazepin/Lorazepam nachgewiesen – und damit ein wesentlicher Bestandteil des Medikaments Tavor. In den Resten des Cappuccinos fand sich ebenfalls der Wirkstoff. Zudem gab es ein Beweisvideo. Zum Motiv für die Taten äußerte sich die Frau bis zuletzt nicht.

