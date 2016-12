Giftköder ausgelegt Bautzen. Die Polizei ermittelt zurzeit gegen einen noch unbekannten Tierquäler. Mitte November war im Bautzener Ortsteil Burk eine Beagle-Hündin vergiftet worden. Nachdem es dem Tier am Abend des 16. November immer schlechter ging, brachten die Besitzer die Hündin zu einem Tierarzt. Dieser fand bei der Untersuchung Reißzwecken, Teile einer Kuttermesserklinge sowie Rattengift im Darm des Vierbeiners. Offenbar haben Unbekannte im Bereich des Wohngrundstücks an der Burker Höhe oder in einem Wäldchen nördlich des Spreehotels Giftköder ausgeworfen. Das Tier überlebte die Vergiftung schwer verletzt. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen ermittelt unter anderem wegen dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben sowie andere Hundehalter, deren Tiere selbst betroffen waren, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise: 03591 3560

Polizeieinsatz nach Beziehungsende Radeberg. Das Ende einer Beziehung zwischen einem 30-jährigen Radeberger und seiner Partnerin hat am Dienstag mehrere Stunden die Polizei beschäftigt. Die Frau fand einen Abschiedsbrief, aus dem hervorging, dass sich der Mann womöglich etwas antun könne. Mehrere Streifen suchten nach dem 30-Jährigen. Ortungen seines Mobiltelefons ergaben, dass er sich im Haselbachtal und Bautzen aufgehalten hatte. Dort erschien der Mann schließlich am Abend im Revier und versicherte, dass doch alles nicht so gemeint gewesen sei.

Scheiben eingeschlagen Bautzen. In der Nacht zu vergangenen Sonnabend haben Unbekannte auf einem umzäunten Parkplatz an der Paulistraße in Bautzen die Frontscheiben zweier Autos eingeschlagen. Die beiden Skoda Fabia gehörten einem Pflegedienst. Der Sachschaden bezifferte sich auf 1 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise: 03591 3560

In Ersatzhaft genommen Kamenz. Eine Streife des Polizeireviers Kamenz hat am Dienstagnachmittag in der Asylbewerberunterkunft an der Macherstraße einen 35-jährigen Mann verhaftet. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Da der Tunesier die ausstehende Geldstrafe von rund 240 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für drei Wochen ins Gefängnis.

Verkehrsunsicheren Lkw gestoppt Weißenberg. Eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes hat am Dienstagnachmittag auf der A 4 bei Weißenberg einen defekten Holztransporter gestoppt. Die Bremsanlage des mit rund 20 Tonnen Baumstämmen beladenen Aufliegers funktionierte kaum. Ein technischer Sachverständiger stellte fest, dass nur noch etwa ein Fünftel der eigentlichen Bremsleistung gegeben war. Er stufte den Auflieger als verkehrsunsicher ein, woraufhin die Beamten dem 43-jährigen Fernfahrer die Weiterfahrt untersagten. Auf den Mann und die Spedition werden Bußgeldanzeigen zukommen.