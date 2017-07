Gift-Gefahr für Flüchtlinge Der Verein Buntes Meißen macht auf ein Problem vieler Geflüchteter aufmerksam. Dieses kann lebensbedrohlich sein.

In Deutschland gibt es giftige Pilzarten, die essbaren Pilzen aus anderen Teilen der Welt stark ähneln. Daher kommt es vor, dass Flüchtlinge aus Unkenntnis Giftpilze, wie den hochgefährlichen Knollenblätterpilz, sammelten. © Symbolbild/dpa

Sören Skalicks leitet die Mitteilung mehrerer Ärzte, vorwiegend aus den alten Bundesländern, lieber gleich an die Facebook-Seite der Stadt Meißen weiter. Inhalt ist die Information, dass zuletzt vermehrt starke Pilzvergiftungen unter Geflüchteten aufgetreten sind – viele davon lebensbedrohlich durch Knollenblätterpilze. Demnach warnen deutsche Ärzte vor dem Sammeln von Pilzen und dem Verzehr. Allein in Hannover mussten bereits 30 lebensbedrohliche Pilzvergiftungen behandelt werden. Grund dafür sei, dass es in Deutschland giftige Pilzarten gibt, die essbaren Pilzen aus anderen Teilen der Welt stark ähneln. Daher kommt es vor, dass Flüchtlinge aus Unkenntnis Giftpilze, wie den hochgefährlichen Knollenblätterpilz, sammelten. Diese haben keinen abstoßenden Geschmack und verursachen oft erst nach Stunden Symptome. In Meißen leben derzeit rund 500 Flüchtlinge. (SZ/mhe)

zur Startseite