Gift an der Kläranlage? In Lotzdorf wurde Unkraut mit Glyphosat bekämpft. Anwohner sind beunruhigt.

An der Radeberger Kläranlage wurde der Kampf gegen das Unkraut mithilfe der Chemie sichtlich gewonnen. Nicht jedem Anwohner gefällt das aber. © Thorsten Eckert

Nein, wirklich schön sieht das Ganze nicht aus. Eher wie tot-brauner Herbst mitten im fröhlich grün-bunten Frühling. Entlang des Zauns, auf dem Parkplatz und der Zufahrt zur Radeberger Kläranlage ist offensichtlich mithilfe von Unkrautbeseitigungs-Mitteln der Bewuchs abgetötet worden. Und das entsetzt zum Beispiel SZ-Leser Henning Kuschnig, der gleich in der Nähe wohnt. Er verweist zudem darauf, dass hier wohl auch das umstrittene Unkraut-Mittel Glyphosat eingesetzt wurde. „Abgesehen davon, dass es grauenvoll aussieht und mehr Schaden als Nutzen gebracht hat, sollten die Verantwortlichen für die Wasserreinhaltung im sensiblen Auenbereich der Großen Röder besser mit gutem Beispiel vorangehen und auf den Einsatz solcher Mittel zukünftig verzichten“, schreibt er deshalb in einer Leser-Mail an die SZ.

Jörg Friedemann, der Geschäftsführer des zuständigen Abwasserzweckverbands Obere Röder, sieht hingegen keinen Grund für Aufregung und für Befürchtungen, dass hier die Umwelt argen Schaden genommen haben könnte. „Wer solche Mittel einsetzen will, braucht zum einen dazu eine Befähigung – die hatte unser Kollege – und zum anderen muss man den Einsatz der Mittel auch beantragen.“ Das sei beim Landratsamt erfolgt, das letztlich dann auch die Genehmigung erteilt habe. Und dieser Genehmigung sind dann auch klar die Mittel benannt, die zum Einsatz kommen durften, so Jörg Friedemann.

„Bevor die Behörde das Ganze genehmigt hat, waren Mitarbeiter hier vor Ort und haben sich alles ganz genau angeschaut – es kann also zu keinerlei Gefährdung der Natur oder gar Anwohnern gekommen sein“, macht der Abwasserverbands-Chef seine Sicht deutlich. Zudem verweist er darauf, „dass das Mittel Glyphosat ja auch noch nicht verboten ist“. Die Wirkstoffe in den eingesetzten Mitteln seien jedenfalls in den vergangenen Jahren erheblich reduziert worden, fügt Jörg Friedemann an, „so dass also auch von daher durchaus sorgsam agiert wurde“.

Derzeit wird von der EU darüber diskutiert, ob die Zulassung des von Umweltschützern als „Ackergift“ bezeichneten Glyphosats verlängert werden sollte. Aktuell läuft eine Unterschriftenaktion gegen den weiteren Einsatz. Auch, weil es Wissenschaftler gibt, die das Mittel für krebserregend halten.

