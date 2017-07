Gift-Alarm im Wald Bei Stolpen wurden Asbestplatten abgeladen. Auch Schränke, Sofas oder gar Autos haben Förster im Kreis schon entdeckt.

Förster Michael Blaß zeigt die Asbestplatten, die Unbekannte in seinem Revier nahe Stolpen illegal entsorgt haben. „Da wird wohl jemand eine Hütte oder einen Schuppen abgerissen haben.“ Für die Entsorgung kommt am Ende der Steuerzahler auf. © Dirk Zschiedrich

Fast täglich fährt Michael Blaß mit seinem Dienstauto und Hund Aico durch sein Fischbacher Revier. Das reicht vom Borsberg über Liebethal fast bis nach Arnsdorf. Doch es sind nicht nur sattes Grün, wilde Tiere, Wanderer und Pilzsucher, die Blaß bei seinen Touren antrifft. Sondern auch illegal entsorgten Müll. Meistens ist es Grünschnitt, der an Wegesrändern abgeladen wird. Nun aber hat Blaß den größten Fund in seiner zweijährigen Zeit als Revierleiter gemacht: eine große Menge an Asbestplatten zwischen Fischbach und Stolpen. „Da wird wohl jemand eine Hütte oder einen Schuppen abgerissen haben.“

Den Wald nach Müll zu durchsuchen, ist nicht unbedingt seine Hauptaufgabe, sagt Blaß. Doch wenn der 38-Jährige durchs Revier fährt, schaut er automatisch danach. Schon Grünschnitt kann je nach Pflanzenart problematisch werden: weil die Arten zum Beispiel ortsfremd sind oder Krankheiten einschleppen. Auch für Sperrmüll hat Blaß kein Verständnis. In einem Nachbarbezirk hat ein Förster mal eine ganze Küchengarnitur gefunden. „Dabei braucht man doch nur den Sperrmüll anmelden und er wird kostenlos abgeholt“, schüttelt Blaß den Kopf. „Am Ende macht das ja sogar weniger Arbeit, als den Müll in den Wald zu schaffen.“

Trotzdem wird es immer wieder getan. Vergangenes Jahr hat die Polizei im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in 24 Fällen wegen Umweltstraftaten ermittelt. Dabei handelte es sich überwiegend um Gewässer- oder Bodenverunreinigungen durch Altöl, Kraftstoffe oder sonstige Flüssigkeiten, in Einzelfällen auch um falschen Umgang mit Abfällen wie asbestbelastetem Bauschutt. „Fünfzehn Tatverdächtige wurden ermittelt“, sagt Polizeihauptkommissarin Ilka Rosenkranz.

Von einem Trend, Müll illegal im Wald zu entsorgen, könne man aber nicht sprechen, sagt Birgit Hertzog, Umweltamtschefin im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. „Die Anzahl der Fälle war gleichbleibend in den letzten Jahren. Illegale Müllentsorgung kommt definitiv im Landkreis vor, aber ein akutes Problem gibt es nicht.“ Nur ist jeder Fall für den Kreis mit teils erheblichem Aufwand und Kosten verbunden, denn es werden Abfälle aller Art und Größe entsorgt.

Zu den häufigsten Hinterlassenschaften zählen Hausmüll und Grünschnitt, aber auch Sperrmüll und Bauschutt, berichtet Hertzog. „Ungewöhnlich war einmal eine Couch an einem Aussichtspunkt oder auch ein Altauto ohne Motorblock mitten im Wald.“ Am Ende zahlt für die Entsorgung der Steuerzahler: Zwischen 180 000 und 200 000 Euro gibt der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal im Jahr aus, um illegal entsorgten Müll aus den Nachbarlandkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu entsorgen.

Während Bauschutt, Straßenaushub oder Grünschnitt aus den Gärten laut der Umweltamtschefin besonders im Frühling und Herbst ein Thema sind, werden in jüngster Zeit vor allem Autoreifen im Wald abgeladen. Dabei wurden ganze Lkw-Ladungen entsorgt, zuletzt am Bretthäusel bei Johnsbach. In dem Wald zwischen Schmiedeberg und Glashütte wurden vergangenen Oktober 150 Reifen entdeckt, dazu zwei Autositze und eine Rückbank. Die Lage des Fundes und schwierige Witterungsbedingungen verzögerten die Säuberung des Waldes über Monate hin.

Wer als Passant Müll im Wald entdeckt, sollte laut Polizei die Gemeinde oder den Landkreis informieren. „Diese treffen dann auch die weiteren Maßnahmen bis hin zur Beräumung und ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle.“ Je nachdem, wie schwer der Verstoß ist, können Bußgelder bis zu 100 000 Euro verhängt werden, sagt Birgit Hertzog vom Umweltamt. Wie aber vorsorgen, dass Müll erst gar nicht im Wald landet? Mit einem guten Angebot des Abfallzweckverbands, sagt Hertzog. „Alle Abfälle, die in Haushalten anfallen, können über die Wertstoffhöfe, die Grünschnittsammlungen, die Schadstoffmobile und auch über die eigenen Rest-, Papier- und Biomülltonnen entsorgt werden.“ Haben Sie Fragen zur Entsorgung bestimmter Stoffe? Abfallberatung des Zweckverbands: 0351 4040450

