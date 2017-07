Gießerei verstärkt Export Ein Internationaler Manager soll den Schmiedebergern helfen, die internationale Geschäftstätigkeit auszuweiten.

© Egbert Kamprath

Der Dihag-Konzern, zu dem auch die Schmiedeberger Gießerei GmbH gehört, verstärkt seine internationale Geschäftstätigkeit. Er hat einen neuen Mann für den internationalen Vertrieb eingestellt, Martin Piper, wie der Konzern mitteilt.

„Er wird die internationalen Tätigkeiten der ganzen Gruppe koordinieren. Wir hoffen, dass wir davon profitieren werden“, sagt Andreas Mannschatz, der Geschäftsführer der Schmiedeberger Gießerei. Die Gießerei ist jetzt schon international ausgerichtet. In der Produktion arbeitet sie eng mit ihrer Tochterfirma in Teplice zusammen. Im Absatz gehen 13 Prozent ihrer Gussteile direkt ins Ausland, vorwiegend in die USA, Türkei, die Benelux-Länder, die Schweiz und Schweden.

Indirekt geht noch viel mehr in den Export, weil die Kunden der Gießerei ihre Endprodukte auf dem Weltmarkt verkaufen. Insgesamt schätzt Mannschatz, dass am Ende 70 Prozent der Gussteile aus Schmiedeberg ins Ausland gehen. (SZ/fh)

