Gießerei hilft der Feuerwehr Die Neukircher Brandbekämpfer bekommen Spezialanzüge. Dafür gibt eine Firma viel Geld.

Die Neukircher Magnesiumgießerei Magnetech unterstützt die Feuerwehr. © Steffen Unger

Die Neukircher Magnesiumgießerei Magnetech hat 2 427,60 Euro auf das Konto der Gemeinde überwiesen. Es ist genau so viel, wie die Gemeinde Neukirch aus ihrem Haushalt hätte berappen müssen, um vier Hitzeschutzanzüge für die Freiwillige Feuerwehr zu kaufen. 50 Prozent der Anschaffungskosten muss die Gemeinde finanzieren. Die andere Hälfte kommt vom Landkreis, aus dem Topf der Förderung für die Feuerwehren. Das wurde auf der jüngsten Gemeinderatssitzung mitgeteilt.

Statt der Gemeinde übernimmt der im Gewerbegebiet ansässige Betrieb den kommunalen Eigenanteil. „Wir pflegen seit geraumer Zeit eine enge Zusammenarbeit mit der Feuerwehr im Ort“, sagte Betriebsleiter Ronny Brytsche. „Schließlich arbeiten wir hier mit Magnesium, was ein besonderer Werkstoff ist.“

Magnetech stellt bei sehr hohen Temperaturen Magnesiumdruckgussteile her. Das superleichte Material, dessen Rohstoff aus dem Meer gewonnen wird, wird unter anderem in der Fahrzeug-, Elektro- und Elektronikindustrie verwendet. Auch Produzenten von Handwerkzeugen, wie zum Beispiel Kettensägen, und Kommunikationstechnik nutzen Gussteile aus Magnesium. Die Magnetech GmbH wurde 2001 gegründet, nahm im Jahr darauf in Bischofswerda die Produktion auf und zog kurze Zeit später nach Neukirch um. (SZ)

