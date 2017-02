Gießerei beseitigt die Brandschäden Wichtige Teile des Schmiedeberger Betriebs arbeiten wieder nach dem Brand, andere noch nicht. Was das für die Mitarbeiter bedeutet.

Am Donnerstagabend kam es in der Schmiedeberger Gießerei zu einer Verpuffung. © Egbert Kamprath

Monteure von Fachfirmen und eigene Mitarbeiter sind derzeit in der Schmiedeberger Gießerei, einem Unternehmen der Dihag-Gruppe, mit der Beseitigung der Brandschäden beschäftigt. Sie öffnen jeden Schaltschrank, kontrollieren jede Anlage, die von den Löscharbeiten nach der Verpuffung in der vergangenen Woche betroffen waren. Die Feuerwehr hat Wasser, Schaum und ABC-Pulver eingesetzt. Deren Spuren müssen jetzt beseitigt werden, bevor die Anlagen wieder in Betrieb gehen können.

Am Donnerstagabend ist in dem Betrieb eine Hydraulikleitung geplatzt. Öl ist mit Druck herausgespritzt und hat sich an heißem Eisen entzündet. Das führte zu einer Verpuffung, die bis zur Hallendecke reichte und hier die Dämmung entzündete. Das war für die Feuerwehr schwierig zu löschen. Rund 240 Feuerwehrleute haben dabei mitgeholfen. Der Einsatz hat bis Freitagnachmittag gedauert.

Wichtige Abteilungen der Gießerei arbeiten schon wieder, wie die Putzerei und der Versand. Damit können Kunden beliefert werden, informierte Geschäftsführer Andreas Mannschatz. Er ist zuversichtlich, dass in der kommenden Woche auch der Schmelzbetrieb wieder beginnt, wenigstens mit einem Ofen. Damit kann die Gießerei die Teile produzieren, die besonders dringend sind. Aber bald sollte der Betrieb wieder seine normale Produktion erreichen.

Ein Statiker hat sich das Gebäudedach angesehen und wieder freigegeben. Es wird jetzt erst einmal repariert, sodass die Gießer darunter wieder arbeiten können. Im Sommer soll es komplett erneuert werden. Bei den Mitarbeitern gibt es drei Gruppen. Die einen, wie in der Putzerei, machen ihre normale Arbeit, die nächsten sind mit der Beseitigung der Brandschäden befasst und andere bleiben zu Hause. Ihren Lohn bezahlt die Ausfallversicherung des Betriebs.

zur Startseite