Giebel am Dominium einsturzgefährdet Die großzügige Sperrung im Bad Muskauer Ortsteil Berg zwingt Schulkinder zu langen Umwegen.

„Die Arbeiten am Dominium laufen mit Hochdruck“, versichert Bürgermeister Andreas Bänder. © Joachim Rehle

Bad Muskau. Der Giebel des sogenannten Dominiums im Bad Muskauer Ortsteil Berg ist akut einsturzgefährdet. Die Stiftung Fürst-Pückler-Park hat bereits eine großräumige Sperrung in der Schillerstraße einrichten lassen. Bei Anwohnern wirft die Maßnahme Fragen auf. Schulkinder und andere Anwohner müssen dadurch sehr lange Umwege in Kauf nehmen, hieß es in der letzten Stadtratssitzung. Bis zur Entwarnung wird es aber noch etwas dauern. Derzeit nimmt ein Sicherheitsingenieur eine Bestandsaufnahme vor, die anschließend ausgewertet werden muss. „Die Arbeiten laufen mit Hochdruck“, so Bürgermeister Andreas Bänder.

Beim Dominium handelt es sich um ein historisches Gebäudeensemble. Der Kern stammt aus dem 18. Jahrhundert. Eine Scheune wird auf die Zeit um 1900 datiert. Die Stiftung Fürst-Pückler-Park, die auch die Muskauer Parks und das Neue Schloss unterhält, kaufte das ortshistorisch bedeutende Ensemble im Jahr 2000. Ursprünglich sollte es für die Wiederbelebung der Muskauer Schule genutzt werden. (SZ/sdt)

