Gibt es noch Hilfe für die Kirchmühle? Das Wasserrad verrottet, weil das Nass fehlt. Und das nur weil die Fische Vorrang haben, obwohl es kaum welche gibt.

Die Kirchmühle in Langenwolmsdorf ist saniert. Doch das Wasserrad dreht sich nicht mehr.

Stolpen. Die Kirchmühle im Stolpener Ortsteil Langenwolmsdorf ist einige der wenigen Mühlen, die als solche noch betrieben werden könnte. Doch das geht nicht, weil der Wasserzulauf fehlt. Der wurde bei der Sanierung des Langenwolmsdorfer Dorfbaches gekappt. Und Kirchmüller Hendrik Thomann ist sauer. Ob es eine Lösung für das Problem gibt, ist unklar. „Hat die Stadt Stolpen die Möglichkeit zu helfen?“, fragte unlängst Stadtrat Matthias Zumpe (CDU). Eindeutige Aussage von Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) war ein Nein. „Wir finden das auch bedauerlich. Es wäre schön, wenn das Wasserrad wieder in Gang käme“, sagt er. Die Stadt sei bei der Planung der Bauarbeiten sogar in der Landesdirektion gewesen, um den Fall zu besprechen. Es habe auch dort die eindeutige Aussage gegeben, dass die Gewässerdurchlässigkeit Vorrang habe.

„Auch der Fisch hat Vorrang, selbst wenn es dort kaum welche gibt“, sagt der Bürgermeister. Im Bauamt hat man sich auch damit beschäftigt und in alten Unterlagen geforscht. Man kam zu dem Schluss, dass die Mühle auch früher nicht 365 Tage lang betrieben werden konnte. Im Langenwolmsdorfer Dorfbach komme einfach zu wenig Wasser an, um beide Wasserläufe zu versorgen, hieß es aus dem Bauamt. Das Dilemma hängt tatsächlich mit dem hochwassersicheren Ausbau des Dorfbaches zusammen. Ist ein Wehr zerstört, darf es im bisherigen Zustand nicht mehr aufgebaut werden. Es müssen alle aktuell geltenden Forderungen eingehalten werden. Dazu gehöre auch die Mindestabflussmenge, um im Dorfbach die Fischdurchlässigkeit zu gewährleisten. Alles, was darüber ist, kann abgeleitet werden, hieß es in der Begründung aus dem Landratsamt, welches zuständig dafür ist. Deshalb wirft der Bürgermeister den Ball auch in Richtung Kreisbehörde. Das Landratsamt solle sich da etwas einfallen lassen, sagt er.

