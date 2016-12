Kauf lokal Gibt es nicht, ist hier nicht Der Bauernladen in Ehrenberg ist eine Fundgrube. Und damit auch Anlaufpunkt für Gärtner und Züchter.

Ellen Herpich und Heiko Wartenberg präsentieren die erst neu gestaltete Abteilung für Arbeitsbekleidung. Die gibt es hier auch in Übergrößen. Anprobiert wird im Geschäft und da gibt es die persönliche Beratung gleich noch gratis dazu. © Dirk Zschiedrich

Nach von allem etwas riecht es hier im „Bauernladen“ auf dem Gelände des Ehrenberger Landservices. Es mischen sich der Geruch von Farbe, Holz, Tierfutter. Und von allem etwas wird hier verkauft und auch noch mehr, ganz nach dem Motto: „Gibt es nicht, ist hier nicht“. Das Geschäft ist eine Fundgrube. Vom Vogelhaus über Farbe, Blumen- und Gemüsesamen bis hin zum Futter für Haus- und Zuchttiere gibt es alles. Gummistiefel, Arbeitskleidung, Handschuhe, Spielzeug, Kerzen, Gießkannen und noch vieles mehr. Die Regale sind voll. „Und wenn einmal jemand etwas Spezielles braucht, dann können wir das natürlich auch bestellen und der Kunde holt es sich dann hier ab“, sagt Ellen Herpich. Zusammen mit Heiko Wartenberg verkauft sie im Geschäft, welches nur eines der vielen Standbeine der Ehrenberger Landservice GmbH ist.

Chefin Anett Hübner umschreibt das Angebot so: „Was man schnell auf dem Dorf braucht, das haben wir hier und sei es ein Geschenk in letzter Minute“, sagt sie. Im Objekt ist viel Platz, doch für das Geschäft reichte der schon länger nicht mehr aus. Deshalb wurde kurzerhand umgeräumt und anders einsortiert, damit die Abläufe für die Mitarbeiter praktischer sind. In den ehemaligen Futtermittelraum sind jetzt die Arbeitssachen und andere Bekleidung eingezogen. Hier kann ein vielfältigeres Angebot präsentiert werden. Arbeitskleidung und Schuhe nicht nur in den gängigen Größen anzubieten, sondern auch in Kurz-, Lang- und Übergrößen, darauf wird hier großen Wert gelegt.

Da, wo früher die Arbeitskleidung war, ist nun der Tierbedarf zu finden. Das ehemalige Palettenlager im Werkstattbereich wird jetzt als Verkaufsraum für Futtermittel und andere Sackware wie Zement, Kalk und Holz genutzt. Bislang musste Heiko Wartenberg mit einer Sackkarre die Futtermittel quer durch das Geschäft schieben und zwischen den Regalen hindurch in den Verkaufsraum jonglieren.

Jetzt können die zum Teil schweren Säcke gleich bei der Anlieferung auf kurzem Weg in den Verkaufsraum gebracht werden und Heiko Wartenberg hat Zeit für andere Arbeiten. „Wichtig ist vor allem, dass wir die Kunden gut beraten und ihnen auch mal einen Tipp geben können“, sagt Verkäuferin Ellen Herpich. Vor allem die persönliche Beratung würden die Kunden schätzen, auch die von außerhalb. Da kauft der Hobbygärtner einen neuen Spatenstil oder eine Hacke und der Züchter das Spezialfutter für seine Tiere. Und das gibt es nicht nur in Großpackungen, sondern auch in klein, zum Beispiel für den Kanarienvogel. Das Sortiment reiht sich mit ein in die anderen Angebote in dem großen Geschäft. Entsprechend der Kundenwünsche wird auch das aufgenommen, was es nach Schließung umliegender Geschäfte dort nicht mehr gibt, beispielsweise Weidebedarf und auch verschiedene Wildzäune. „Wir freuen uns, dass auch zunehmend jüngere Leute herkommen und bei uns einkaufen. Ein positiver Trend, der hoffentlich anhalten wird“, sagt Anett Hübner.

Nicht zuletzt sind durch die Gespräche mit den Kunden das eine oder andere Angebot noch hinzugekommen – eben um kurze Wege für die Kunden abzusichern. Man vergleicht es hier mit den früher bekannten BHG-Läden mit Angeboten und Service. Dazu gehören dann auch die Reparaturen, die Heiko Wartenberg zum Beispiel an kaputten Rasenmähern oder bei Forst- und Kommunaltechnik im Kundenauftrag ausführt.

Beim Rundgang durch das Geschäft – durch die neue Tierbedarfsabteilung – ist Anett Hübner nun inzwischen beim Brennholz angekommen. Das gibt es hier als Nadel- oder Laubholz, gesägt, lose oder im Sack oder auch im großen Bund. Das Holz wird durch die Landservicemitarbeiter selbst aufbereitet.

In wenigen Wochen wird dann auch wieder das Erde-Kompost-Gemisch im Angebot sein. Das Geschäft sei schnelllebig und es sei nicht ganz einfach, den Nerv der Kunden zu treffen, weiß man hier. Doch es scheint zu gelingen. Immerhin gibt es den Bauernladen schon seit 2001 an diesem Standort. Und Anett Hübner hat schon wieder neue Ideen, was im Bauernladen noch verändert werden könnte, um eben noch näher an die Bedürfnisse des Kunden heranzukommen. Viele von ihnen kennt sie inzwischen persönlich.

