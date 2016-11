Gibt es einen konkreten Verdacht? Die Stadt hat die ersten Krakel der nächtlichen Sprühaktion beseitigen lassen. Auch in der Graffiti-Szene kommen die Schmierereien nicht gut an.

Sorgen noch immer für Gesprächsstoff: die pinkfarbenen Schmierereien in der Zille-Stadt. © Arvid Müller

Die Glasflächen der Buswartehalle gegenüber dem Heimatmuseum und die beiden Infokästen der Stadt sind von den pinkfarbenen Schmierereien befreit. „Das haben die Bauhof-Mitarbeiter in Ordnung gebracht“, sagt Ordnungsamtsleiter Torsten Wehnert. Ein Malermeister wird in der nächsten Woche die Schäden am Rathaus und an der Zille-Schule beseitigen.

Am Tag vier nach der nächtlichen Sprühaktion hat sich die Aufregung darüber etwas gelegt. Gerätselt wird allerdings weiterhin, wer hinter den Schmierereien stecken könnte. Bereits am Montag hatte es in den sozialen Medien erste Vermutungen gegeben. Nach SZ-Informationen gaben Radeburger auch Hinweise und Infos an die Polizei vor Ort. Mit einem Facebook-Post und auf der städtischen Internetseite hatte Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) zudem die Einwohner gebeten, Beobachtungen zu dem nächtlichen Treiben mitzuteilen. Den Verursachern der Schmierereien riet sie zudem dringend, den Mut aufzubringen, sich selbst bei der Polizei oder im Rathaus zu melden.

Diese Aufforderung war bisher offenbar erfolglos. Dennoch könnte es den Schmierfinken möglicherweise an den Kragen geben. Denn nach SZ-Informationen verfolgt die Polizei offenbar wohl schon eine ganz konkrete Spur. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte das ein Polizeisprecher auf Nachfrage aber am Donnerstag nicht kommentieren.

„Einfach nur Schmierereien

Doch nicht nur bei den Radeburgern stößt die Aktion in der Nacht zum Reformationstag auf Ablehnung. Auch in der Graffiti-Szene kommen die wilden Sprühereien nicht gut an. „Das hat mit Graffiti überhaupt nichts zu tun“, sagt ein Sprayer. „Das sind einfach nur Schmierereien.“ Ein anderer meint, dass da wohl jemand in Partylaune nichts Besseres anzufangen wusste. „Kein richtiger Sprayer würde solch ein pinkfarbenes Markierungsspray verwenden.“ Da habe wohl jemand eine Dose gefunden und sei dann damit durch die Stadt gezogen, vermutet er weiter.

Werden die Verursacher erwischt, könnte es für sie noch ein teures Nachspiel geben. Denn während sich die Farbe von den Glasflächen mit einem speziellen Reiniger und Schabern relativ gut beseitigen lässt, ist das bei Fassaden meist aufwendiger. Da können schnell ein paar Tausend Euro an Kosten zusammenkommen, bestätigt auch die Polizei. Geschädigte können zivilrechtlich bei Gericht einen Schuldtitel erwirken. Dann erhalten sie einen Anspruch auf Schadenersatz gegenüber dem Täter bzw. Verursacher. Der Schadensersatzanspruch hat 30 Jahre Gültigkeit.

In der Zille-Stadt gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Angebote, sich legal mit Graffiti zu beschäftigen. Im Frühjahr wird im Zillebunker ein neuer Workshop starten, zu dem dann auch ein großes Projekt im Sommer gehören soll. „Wenn es legal viele gute Sachen gibt, sinkt der Anreiz, illegal Graffiti zu sprühen“, sagt der Großenhainer Graffiti-Künster Sebastian Bieler, der den Workshop leiten wird. Schmierer sind damit aber wohl nicht zu erreichen.

