Gibt es bald noch eine Lücke? An der Goethestraße ist der Bauzaun weitergerückt. Nach der Nummer 6 ist nun auch die Nummer 10 zur Gefahr geworden.

Rechts neben dem alten Kino an der Goethestraße in Hartha wurde im vergangenen Monat ein marodes Gebäude abgerissen. Jetzt steht schon wieder ein Bauzaun auf dem Fußweg. Diesmal links neben dem Kino. Auch dieser Eigentümer kümmert sich nicht um sein Haus. Der Abriss ist ebenfalls möglich. © Dietmar Thomas

Gerade ist der Abriss des Hauses Nummer 6 an der Goethestraße in Hartha abgeschlossen, schon steht der Bauzaun vor einem anderen Gebäude. Aber es ist nicht irgendein Bauzaun, sondern genau der, der die Fußgänger monatelang davon abgehalten hat, zu dicht an der Nummer 6 vorbeizugehen. „Als die Abrissarbeiten beginnen sollten, haben die Arbeiter den Zaun nicht aufgeladen und abtransportiert, sondern nur zwei Häuser weitergerückt“, erklärt Bauamtsleiter Ronald Fischer auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. Jetzt ist damit der Fußweg vor der Nummer 10 gesperrt.

Die Situation ist ähnlich, wie bei dem im vergangenen Monat abgerissenen Gebäude. Der Eigentümer ist verstorben. Es gibt einen potenziellen Nachfolger. Über das Nachlassgericht werde derzeit geprüft, inwieweit er für das Grundstück Verantwortung trägt. „Bis dahin ist die Stadt in der Pflicht, eine Sicherung vorzunehmen“, so Fischer. Denn auch von diesem Haus geht eine Gefahr für die Allgemeinheit aus. Seit einiger Zeit fallen immer wieder Teile von dem Gebäude herab.

Im Moment ist die Nummer 10 rein äußerlich noch nicht ganz so marode wie die Nummer 6, bei der das Dach schon an verschiedenen Stellen eingebrochen war. Wenn sich niemand darum kümmert, könnte das Haus trotzdem denselben Weg gehen, wie sein übernächster Nachbar. Nach jahrelangen wiederholten, aber vergeblichen Mahnungen des derzeitigen Eigentümers der Nummer 6 hatte das Landratsamt Mittelsachsen das Haus durch eine sogenannte Ersatzvornahmen abreißen lassen. Käme auch die Nummer 10 weg, würde das ehemalige Kino sozusagen als einzelner „Zahn“ zwischen zwei Lücken stehen bleiben und hätte zwei Giebel, die der Eigentümer ohne eigenes Verschulden sanieren müsste. Denn bei einem solchen Abriss sorgt das Landratsamt nur für die Standfestigkeit der Giebel. Eine Instandsetzung ist bei Ersatzvornahmen nicht vorgesehen.

Das Haus an der Goethestraße 6 gehörte im vergangenen Jahr zu zehn Ersatzvornahmen des Landkreises Mittelsachsen. Die Behörde veranlasste die Sicherung der Gebäude, weil sich deren Besitzer trotz mehrfacher Aufforderung nicht um ihr Eigentum gekümmert haben. Neben Hartha waren solche Ersatzvornahmen auch in Waldheim, Kriebstein, Mittweida, Geringswalde, Frankenberg, Burgstädt und Brand-Erbisdorf notwendig. Während die Goethestraße 6 und ein weiteres Gebäude 2016 nur mit einem Bauzaun gesichert wurden, sind die anderen einsturzgefährdeten Häuser abgerissen worden. Das Harthaer folgte im März dieses Jahres.

Insgesamt hat der Landkreis im vergangenen Jahr rund 350 000 Euro für die Sicherung und Beseitigung fremden Eigentums ausgegeben. Im Jahr 2015 waren es noch knapp 160 000 Euro weniger. Viele der Gebäude standen bereits seit den 1990er-Jahren leer. Dadurch war die Bausubstanz arg angegriffen und eine Sanierung unwirtschaftlich.

Neben den Gebäuden, bei denen die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises bereits gehandelt hat, überwacht die Behörde derzeit noch 230 baufällige Objekte. Das sind 55 weniger als 2015. Denn nach der Androhung von Zwangsmaßnahmen kümmern sich derzeit mehr Eigentümer um ihre Häuser als in den Vorjahren.

