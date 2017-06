Gibt der Kinoverein auf? Die kommunale Firma Artour soll das Kino Rietschen betreiben und auch das finanzielle Risiko tragen.

Der Kinosaal in Rietschen © André Schulze

Rietschen. Bereits vor der offiziellen Wiedereröffnung des Kinos am 1. Juni hat der Verein Kino-Café Rietschen bei der Gemeinde einen Antrag eingereicht. Der hat weitreichende Folgen nicht nur für den Kinobetrieb. Denn der Kino-Café-Verein will nicht mehr als Betreiber des Kinos tätig sein. „Für die anzustrebende nachhaltige Sicherung des Kinobetriebs in Rietschen ist die Schaffung leistungsfähiger und verlässlicher Strukturen absolut notwendig“, begründet der Vorstand des Vereins in seinem Antrag und bittet darum, die Betreibung des Kino-Cafés Rietschen an die Artour Rietschen zu übertragen.

Dem Verein zufolge soll bei der Firma Artour, deren hundertprozentiger Gesellschafter die Gemeinde Rietschen selbst ist, festes Personal eingestellt werden. Diese Mitarbeiter sollen unter anderem als Ansprechpartner während der Bürozeiten für Filmverleiher und andere Geschäftspartner erreichbar sein, sollen Warenlieferungen entgegennehmen, Aufträge auslösen, Terminanfragen beantworten, reinigen.

Dass der Verein, der vor drei Jahren angetreten ist, um sich für den Erhalt des Kinos einzusetzen, jetzt diesen Antrag stellt, hat weitere Gründe. Denn wenn fünfmal pro Woche Filme gezeigt werden sollen, dann übersteige das die zeitlichen Kapazitäten der Mitglieder. Die aktiven Vereinsmitglieder seien fast ausnahmslos berufstätig, so Simone Schmidt, die Vorsitzende des Kino-Café-Vereins. Sie hatte am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderates diesen Antrag vor den Gemeinderäten begründet und Fragen dazu beantwortet. Die Vorführungen und den Kinobetrieb an den Wochenenden werde der Verein weiter ehrenamtlich absichern. Denn die Räte mussten darüber beraten, ob sie die Rietschen-eigene Firma mit der Aufgabe betrauen wollen, das Kino zu betreiben. Aus dem Gesellschaftervertrag der Artour sei die Übernahme dieser Aufgabe grundsätzlich möglich, so der Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer. Er wies aber darauf hin, dass dann auf die Gesellschaft auch das wirtschaftliche Risiko übergehen würde.

Schwarze Null muss Ziel sein

Eine Vorkalkulation zum Kino-Café Rietschen hatte der Verein mit seinem Antrag bereitgestellt. Daraus geht hervor, dass Einnahmen von 47 500 Euro Ausgaben von 50 600 Euro gegenüberstehen (ausführlich im Infokasten). Abschreibungen für die digitale Vorführtechnik, die die Gemeinde angeschafft hatte, wurden bisher noch nicht erwirtschaftet, aber in der Kalkulation mit dargestellt. Wie konkret diese Zahlen sind, fragte Gemeinderat Torsten Lorenscheit. In das Zahlenwerk sei die dreijährige Erfahrung des Vereins eingeflossen, sagte der Bürgermeister, und nannte als ein Ziel, dass sich das Kino zum geschlossenen System entwickelt, das sich selbstständig erwirtschaftet. „Zwischen einer schwarzen Null oder einem geringen Minus“, so Ralf Brehmer. Torsten Lorenscheit stellte fest, dass aus dem vom Verein betriebenen Kino dann ein kommunales Kino werde. Er könne das Anliegen des Vereins zwar nachvollziehen, doch diese Lösung würde andere Vereine aus der Gemeinde benachteiligen. Simone Schmidt warf ein, man sei kein Verein, der Briefmarkensammler, der das aus Spaß mache, man würde mit dem Kino ein unterschwelliges Kulturangebot bereitstellen, welches es beispielsweise in Städten wie Niesky und Weißwasser nicht mehr gibt. Auch wenn sie darauf hinwies, dass es dem Verein darum gehe, auch mittelfristig das Kino sicher zu machen, und sich nicht aus dem Projekt zurückzuziehen, wurde das Thema Benachteiligung ganz konkret angesprochen. Ein Beispiel lieferte Helmut Perk, der berichtete, dass die Fußballer jetzt jemanden angestellt haben, der sich um das Stadion kümmert. Auch der Fitness-Verein beschäftigt einen Trainer. Der Erlichthof-Verein kann die bisherigen Öffnungszeiten nicht mehr aufrechterhalten, und bräuchte dafür eine ähnliche Unterstützung wie die vom Kino-Café-Verein beantragte.

„Wir kommen in Teufels Küche... und haben in vier, fünf Wochen die Anträge von anderen Vereinen auf dem Tisch“, sagte Gemeinderat Helmut Perk. Der Brief des Kino-Café-Vereins habe ihn enttäuscht. Das Risiko würde auf die Artour abgewälzt werden, so der Gemeinderat, der aber auch betonte, dass es wichtig sei, einen anderen Weg zu finden, damit das Kino offen bleibt, und zwar ohne den Verein aus der Verantwortung zu nehmen. Auf seine Frage, was passiere, wenn dem Antrag nicht stattgegeben wird, sagte Simone Schmidt, dass es dann schwierig sei, das Kino fünf Tage offenzuhalten.

Der Vorschlag, dass der Verein Betreiber bleibt, aber an die Artour Aufträge vergibt, soll nun weiter diskutiert werden.

