Es gab schon immer Deutsche in russischen Diensten, bis hin zur Zarin aus Zerbst. Solche transnationale Dienstverpflichtungen fördern den Zusammenhalt und die Gemeinsamkeiten zwischen den Völker. Denkt immmer daran, daß Deutschlands warme Stuben zu 90 % mit Brennstoff aus Rußland geheizt werden. Wenn Towarisch Putin den Schieber zumacht, gibt es in Deutschland Kältetote. Ansonsten ist der Schröder DER Genosse der Bosse. der Vernichter der Sozialstaates in der BRD.