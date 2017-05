Gib Gummi Der Bannewitzer Kfz-Meister Egbert Pötzschke schraubt seit 20 Jahren am Erfolg. Nicht nur die Firma hat sich gewandelt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Egbert Pötzschke in der Werkstatt seiner Firma „Reifen Glau Fahrwerk“ in Wilmsdorf. Mit dem Reifengeschäft fing alles an. Mitarbeiter Franz Tränkner zieht gerade Reifen auf. © E. Kamprath Egbert Pötzschke in der Werkstatt seiner Firma „Reifen Glau Fahrwerk“ in Wilmsdorf. Mit dem Reifengeschäft fing alles an. Mitarbeiter Franz Tränkner zieht gerade Reifen auf.

Das Haus, in dem sich jetzt das Büro der Firma befindet, war früher ein Restaurant mit Biergarten.

Die Hebebühnen kennen keine Pause. Kaum hat ein Auto die neuen Reifen auf den Felgen, rollt schon das nächste heran. Im „Reifen Glau Fahrwerk“ in Wilmsdorf herrscht Hochbetrieb. Hier ist die Werkstatt von Egbert Pötzschke. Seit 20 Jahren führt er den Kfz-Betrieb in dem Bannewitzer Ortsteil. Natürlich ist es längst nicht mehr nur der Reifenwechsel, der die Mitarbeiter täglich beschäftigt. Mit dem Reifen aber fing hier die Arbeit an. Es war im Mai 1982, als Egbert Pötzschke in den Betrieb Reifen-Glau einstieg. Der gebürtige Freitaler hatte damals seine Ausbildung zum Kfz-Schlosser in der Tasche und wurde von Peter Glau angesprochen, ob er denn in seinem Reifenfachbetrieb arbeiten wolle. „Ich willigte ein, hatte ja nur eine Minute Arbeitsweg“, erzählt Egbert Pötzschke schmunzelnd, der seit 1974 in Wilmsdorf lebt. Die Zweimannfirma Reifen-Glau arbeitete lange Zeit in einem kleinen Haus auf der Ferdinand-von-Schill-Straße, konnte später sogar noch einen Mitarbeiter einstellen. Dort, wo heute bis unters Dach Autoreifen von Kunden lagern. „Wir waren ein super Team. Wir haben uns blind verstanden“, erinnert sich der heute 61-Jährige an die gemeinsame Zeit mit seinem Chef Peter Glau. „Arbeit war genug da und technisch gingen wir immer mit der Zeit“, erzählt Egbert Pötzschke, der im Mai 1997 den Chefposten übernahm.

Die Kapazitäten der kleinen Werkstatt reichten zu dieser Zeit schon längst nicht mehr aus. Deshalb zog die Firma schließlich auf die andere Straßenseite um, in das Gebäude mit der Hausnummer 52, inklusive eines neuen Anbaus, der seitdem alles an erforderlicher Technik bereithält. Dabei haben einige Kunden an das Haus noch ganz besondere Erinnerungen. In dem Gebäude befand sich früher das Restaurant Rosengarten. Bis 1966 wurde hier ausgeschenkt. Unter Palmen und in Liegestühlen pausierten die Durstigen. „Hier hatte ich früher mal Bier getrunken“, habe ihm einmal ein Mann erzählt, der in seiner Werkstatt stand, sagt Pötzschke. Heute fließt der Alkohol hier höchstens noch im Gemisch – im Frostschutzmittel.

Nicht nur das Haus hat seinen Wandel erfahren. Auch die Branche, in der Egbert Pötzschke schon sein Leben lang arbeitet. „Die Geschäftsfelder haben sich verschoben“, erzählt der Wilmsdorfer, der im Ehrenamt auch Ortsvorsteher von Possendorf ist. Als Mitte der 90er Jahre die Autohäuser den Reifenservice mit übernahmen, musste auch bei Reifen-Glau in Wilmsdorf umgedacht werden. Allein vom Reifenservice ließ es sich nicht mehr leben.

Nach und nach hat der reine Reifenfachbetrieb sein Arbeitsfeld erweitert. 2007 hat Egbert Pötzschke seinen zweiten Meister gemacht, diesmal für den Kfz-Bereich. Ein „Geht nicht“ gibt’s eben nicht. Und das, obwohl die Anforderungen weiter steigen. Nicht nur in den Fahrzeugen tickt längst allerhand Elektronik, sondern auch in den Reifen. Letztere gehören dabei immer noch zu dem vielseitigen Handwerk. „Von der Schubkarre bis zum Ackerschlepper“, wie Pötzschke sagt.

An der Kapazitätsgrenze

So, wie damals, als das Reifenlager noch Werkstatt war, arbeitet Pötzschke auch heute in seiner Werkstatt wieder an der Kapazitätsgrenze. Bis zu drei weitere Mitarbeiter hat er in der Firma. Zwei Damen helfen beim Putzen und im Büro aus. Eigentlich könnte er seine Firma erweitern. Doch den Platz dafür hat er derzeit nicht. „Es muss auch nicht“, sagt er und grinst.

Egbert Pötzschke weiß, was es bedeutet, eine Firma erfolgreich zu führen und vor allem weiterzuentwickeln. „Ohne Unterstützung geht das nicht“, sagt er. In all den Jahren habe seine Familie immer hinter ihm gestanden. Vor allem seine Frau Andrea war es, die neben der eigenen Arbeit auch mal im Büro der Werkstatt Papierkram erledigte. Auch dass er jedes Jahr mit der Familie im Urlaub abschalten kann und die Kundenwünsche dennoch während dieser Zeit weiterhin vor Ort erfüllt werden, funktioniert nur mit zuverlässigen Mitarbeitern. „Dafür möchte ich auch mal Danke sagen“, sagt Pötzschke. Mit einer kleinen Feier, vielleicht im Sommer, sagt er, soll Gelegenheit dazu sein.

zur Startseite