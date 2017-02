Fußball-Testspiele GFV und Gröditz mit Kantersiegen Der Landesklasse-Spitzenreiter dominiert gegen schwache Hohenleipischer und gewinnt 4:0. Gröditz trifft gleich neun Mal. Stahl Riesa spielt nicht.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Nass und kalt – aber zumindest ein grüner Kunstrasen. Landesklasse-Spitzenreiter Großenhainer FV konnte im Gegensatz zu manchem Konkurrenten am Freitag Spielpraxis sammeln. Unter Flutlicht war der brandenburgische Landesligist VfB Hohenleipisch der Kontrahent – allerdings kein wirklicher Prüfstein. Die Gäste waren mit einer gemischten Mannschaft der Ersten und Zweiten angereist und hatten von Anfang an mit dem recht druckvollen GFV-Spiel zu kämpfen. Schon in der ersten Minute mussten sie auf der Linie klären, weitere Großchancen vergaben die Röderstädter entweder selbst – oder aber der natürlich rutschige Platz hatte seinen Anteil. Bis zur Pause stand daher lediglich ein Elfmetertor von Torsten Marx zu Buche. Nach dem Wechsel legten Martin Brunzel (2) und nochmals Marx zum ungefährdeten 4:0-Erfolg nach.

Sechs Großmann-Tore

Das Testspiel des FV Gröditz gegen den Königswarthaer SV am Sonnabend war ebenfalls eine sehr einseitige Angelegenheit. Denn die Gäste boten in der ersten Halbzeit eine grottenschlechte Leistung. Gröditz dominierte klar und hatte einen Rene Großmann, der an diesem Tag seine eigenen „Festspiele“ feierte. Allein fünf von sieben FV-Treffern konnte der Torjäger in den ersten 45 Minuten erzielen. Nach dem Wechsel legte er noch sein sechstes Tor in diesem Spiel nach. Da spielte Königswartha dann zum Glück etwas besser mit, profitierte auch ein wenig von der nachlassenden Konzentration der Gastgeber. Am Ende hieß es 9:1. Ein Resultat, das „ohne echte Aufschlüsse auf den tatsächlichen Leistungsstand der Mannschaft“ bleibt, so FV-Präsident Klaus Hirschnitz.

Für Landesligist Stahl Riesa war das Wochenende spielfrei. Nachdem der geplante Test gegen Markranstädt wegen der Riesaer Platzverhältnisse abgesagt wurde, fiel auch das „Ersatzspiel“ bei den Budissen in Bautzen ins Wasser. „Jegliche Versuche, danach noch einen anderen Spielpartner zu finden, waren erfolglos“, hieß es aus der Stahl-Vorstandsetage. (mit kh)

