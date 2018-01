Gezielt begleiten, fordern und fördern Die Oberschule Wittichenau bereitet Schüler auf Berufswahl und Leben vor. Am Samstag überzeugten sich Besucher beim Tag der offenen Tür davon.

Zu den Ganztagsangeboten der Oberschule Wittichenau gehört das Bogenschießen. Tobias Scholze (13) aus der Klasse 7 B zeigte den Besuchern Tristan Zillich (12) und Louis Baumgart (8) aus Hoyerswerda einige Details. © A. Kirschke

Wittichenau. Marion Szczepanski (40) aus Kotten und Annett Petschick (41) aus Wartha bei Königswartha erinnern sich gern an ihre Schulzeit in Wittichenau. 25 Jahre liegt der Abschied zurück. „Damals waren wir drei große 10. Klassen. Der Zusammenhalt war stark“, schildern die beiden Mütter am Sonnabend beim Tag der offenen Tür in der „Korla-Awgust-Kocor-Oberschule“ in Trägerschaft der Stadt Wittichenau. „In Mathe lernten wir ohne Taschenrechner. Unsere Lehrerin Marion Schöne achtete viel auf Erklären, auf das Verständnis, auf die tägliche Übung.“ Heute lernen Annett Petschicks Sohn Darius (11) in der Klasse 5 A, Sohn Tristan (14) in der 7 B und Tochter Natalie (15) in der 9 A in der gleichen Schule. Marion Szczepanskis Tochter Rebecca (10) lernt in der 5 A. Stolz begrüßt sie in sorbischer katholischer Tracht mit Mitschülern mit Brot und Salz die Besucher.

„Wir stellen unsere Lehrinhalte, Profile und Ganztagsangebote vor. Der Tag der offenen Tür gibt wichtige Orientierung für die 4. Klassen“, unterstreicht Schulleiterin Ines Lesche. „Begleiten – prewodzec, fordern – žadac und fördern – spechowac. In angenehmer Lernatmosphäre zu guten Schulleistungen“ heißt das Motto der Schule. Die Gäste erfahren davon.

Neugier weckt die Eröffnung in der Sporthalle. Dort erfreuen der Schulchor unter Leitung von Uta König und die Lince-Dance-Gruppe unter Leitung von Marion Schöne. Die Faschingsgarde zeigt ihren selbst choreografierten Gardetanz. „Wir haben viele Ganztagsangebote. Ab der 7. Klasse gibt es Neigungskurse. Sie sollen die verschiedenen Interessen abdecken“, erzählen Lara-Sophie Fiebig aus der Klasse 6 B und Lilian Reinecke aus der Klasse 10 B. Lara-Sophie singt mit im Chor. An ihrer Schule schätzt sie vor allem Offenheit und Fairness. Sie mag die Vielfalt an Ganztagsangeboten. Diese reicht von Angeln, Bogenschießen bis zu Schach und Schulband. „Unsere Lehrer sind immer ansprechbar. Wenn wir Hilfe brauchen, können wir zu ihnen kommen“, meint die Elfjährige dankbar. „Im Chor lernen wir viele Lieder. Wir feiern auch gern zusammen Karneval.“ All das will sie nicht missen. Sorgfältig sind zum Tag der offenen Tür die Räume vorbereitet. Auf vier Ebenen stellt die Schule Inhalte näher vor wie Sprachen, Naturwissenschaften, Musik, Geografie, Geschichte, Berufsvorbereitung, Förderunterricht und vieles mehr.

Außer den Sprachen Deutsch, Englisch und Russisch gehört Sorbisch fest verankert zum Schulalltag. „49 von insgesamt 283 Schülern lernen heute die Sprache nach Konzept 2plus. Für den Raum Wittichenau sind wir damit gut aufgestellt“, schätzt Schulleiterin Ines Lesche ein. „Wichtig ist mir, dass die Schüler mit Freude Sorbisch lernen. Sie sollen Stolz auf die Sprache entwickeln. Ich lege Wert auf gute Aussprache“, sagt Sabine Modsching. Derzeit unterrichtet sie Schüler der 5. und 7. Klassen in Sorbisch. Zum Tag der offenen Tür ist ihr Fachraum liebevoll vorbereitet mit Lehr- und Infomaterialien, mit Vorstellung der Projekte wie zum Beispiel „Sorbische Trachten“, „Ostern“ und „Krabat“ sowie mit Spielen wie Domino und Memory. Jedes Jahr zur Osterzeit lädt die Oberschule die Sorbisch-Schüler der 4. Klasse aus der benachbarten Krabat-Grundschule Wittichenau ein. Meist lernen diese dann in Stationen Traditionen und Bräuche kennen.

Nach wie vor starken Zuspruch erfährt in der Schule der Förderunterricht „LEGO“. Gezielt richtet er sich an die 5. und 6. Klassen. „Voriges Schuljahr gab es das Projekt Müllpiraten. Es ging um die immense Verschmutzung der Ozeane durch Plastikmüll“, schildert Sibylle Sommer, Lehrerin für Deutsch, Englisch, Förderunterricht und „LEGO“-Unterricht. „Wir haben jetzt angeknüpft mit dem Thema Reinigung der Ozeane.“ Die Schüler entwarfen originelle, zukunftsträchtige Modelle, dachten über Antriebe, Funktionsweise und den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt nach. Sibylle Sommer freut sich über das starke Verantwortungsgefühl ihrer Schüler für den Schutz der Natur und Umwelt. „Sie haben sich vielfältig Gedanken gemacht.“

