Gezerre um Mission-Olympic-Gelder beendet Nach knapp sechs Jahren ist nun klar, wofür die 20000 Euro genutzt werden sollen. Ein Spielplatz kommt vorerst nicht in Weißwasser.

Das Stadtfest und „Mission Olympic“ im Jahr 2012 haben die Weißwasseraner noch in guter Erinnerung. Glaskalfaktor Verona Gröschner und Wuschel, das Waldeisenbahnmaskottchen, haben mitgeholfen, dass Weißwasser den Wettbewerb gegen Meiningen gewann. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Wenn sich zwei streiten, freut sich in der Regel ein Dritter. Dieses Sprichwort allerdings trifft in Sachen „Mission- Olympic“ in Weißwasser nicht zu. Gleich mehrere Diskutanten im Weißwasseraner Stadtrat haben sich nämlich zunehmend genervt von der Debatte um das Preisgeld in Höhe von 20 000 Euro gezeigt. Das Geld hatte Weißwasser immerhin bereits 2012 neben dem Titel „Deutschlands aktivste Stadt“ erhalten. Nach knapp sechs Jahren Hin und Her steht nun fest, was damit gemacht werden soll. „Es wird als Eigenmittelanteil für den derzeit im Bau befindlichen Oberlausitzer Sportpark (OSP) verwendet“, erklärt Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) während der jüngsten Ratssitzung.

Gleich mehrere Beratungen in Ausschüssen und Stadtratssitzungen haben sich mit dem Thema Verwendung des Preisgeldes im Laufe der Jahre beschäftigt. Auch Einwohner wurden laut Oberbürgermeister gefragt, wofür das Geld nun verwendet werden soll. Noch im vergangenen Jahr hatte Stadträtin Kathrin Jung (SPD) gefordert, dass der Stadtrat abermals darüber beraten und „endlich“ abstimmen solle. „Mir wurde gesagt, die Stadt kann frei über die Gelder entscheiden“, berichtet die Rätin von einem Telefonat mit dem Geldgeber. Entsprechend könne der Stadtrat auch abstimmen und schließlich entscheiden. Dem vorausgegangen war allerdings eine Entscheidung der Stadtverwaltung. Die wollte das Geld für den neuen Oberlausitzer Sportpark (OSP) an der Eisarena Weißwasser einsetzen – was Kathrin Jung jedoch nicht wollte.

Sie setzt sich nämlich dafür ein, dass in Weißwassers Altem Dorf ein Spielplatz entstehen soll. Im Rahmen dieser Debatte wurde vorgeschlagen, den Spielplatz an der Pestalozzi-Grundschule für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Die Schulkonferenz sieht jedoch keinen Handlungsbedarf für einen öffentlichen Spielplatz an der Schule“, erklärte Torsten Pötzsch bereits im Dezember. Auch die Schule selbst habe von dieser Idee Abstand genommen. Schließlich müsste einerseits jeden Tag der eingezäunte Spielplatz geöffnet und wieder geschlossen werden. Er verursache also in der Konsequenz Kosten. Andererseits bestehe so die Gefahr, dass sich auf dem Schulgelände auch Personen aufhalten, die nicht den Spielplatz nutzen und womöglich zur Verschmutzung des Areals beitragen würden.

Dass nämlich immer wieder Spielplätze in Weißwasser mit allerlei Müll und Unrat verschmutzt werden, davon können Wohnungsunternehmen und die Stadtverwaltung immer wieder berichten. Fast täglich müssten die Plätze kontrolliert und gesäubert werden, heißt es. Bianka Hetmank (Linke) etwa erkundigt sich noch in der Februar-Ratssitzung, warum sich so viele Scherben auf dem Kohlenstau-Platz an der Muskauer Straße befinden würden. „Kontrolliert das irgendjemand?“, fragt sie. Torsten Pötzsch entgegnet, „dass dort immer wieder kontrolliert wird und regelmäßig Scherben aufgelesen werden.“ Das alles koste viel Geld, „weil manche einfach unbelehrbar“ seien.

Unterdessen bleibt Kathrin Jung bei ihrer Idee eines Spielplatzes im Alten Dorf. „An der Damaschkestraße gibt es eine Fläche, die dafür geeignet wäre“, schlägt sie im Rahmen ihres Antrages für eine Abstimmung vor. Torsten Pötzsch ist von dieser Idee nicht begeistert. Bei einer Begehung in diesem Stadtteil habe die Verwaltung kein geeignetes Grundstück für einen Spielplatz ausmachen können. Mehrere freie Grundstücke seien mit Altlasten der Glasherstellung kontaminiert, andere seien in privaten Händen. Andreas Friebel (Klartext) argumentiert, er habe ein Problem damit, „pauschal «Ja» zu sagen, weil nicht klar ist, welche Folgekosten für den Spielplatz entstehen“. Immerhin, so wirft Torsten Pötzsch ein, koste „ein etwas größeres Spielgerät“, das die Stadt gegenwärtig am Hortneubau an der Geschwister-Scholl-Grundschule in Weißwasser errichten lässt, etwa 40 000 Euro. Olaf Schober fragt in der Bürgerfragestunde den Stadtrat, warum man die 20 000 Euro nicht als Eigenmittel nehme und Fördergelder verwende. „Dann hätte man schon 60 000 Euro für einen Spielplatz“, sagt er. Torsten Pötzsch entgegnet, dass es im Alten Dorf kein Fördergebiet gibt und man deshalb auch keine Mittel beantragen könne. Zudem habe man diese Vorgehensweise beim OSP vor.

Bernd Frommelt (KJiK) dagegen stößt sich an der ganzen Art und Weise der Debatte. „Ich finde es nicht schön“, sagt er, „unabhängig davon, ob «Ja» oder «Nein» zum Spielplatz, dass wir nach sechs Jahren noch nicht weiter sind.“ Hartmut Schirrock (Wir für Hier) drückt es noch drastischer aus: „Es ist eine Sache zum Fremdschämen. Ich bin der Meinung, man sollte das Geld so schnell wie möglich ausgeben. Sonst könnte man glauben, wir brauchen die Gelder überhaupt nicht.“ Die folgende Abstimmung ergab sieben Ja- und sieben Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Damit ist der Antrag von Kathrin Jung, das Geld für einen Spielplatz zu verwenden, durch den Stadtrat abgelehnt worden.

zur Startseite